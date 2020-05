Fit worden met een feestbeest

Gelukkig werkt het weer mee en de inventieve sportschoolhouders zijn de afgelopen dagen flink in de weer geweest. Tijdens de crossfit-groepstraining of een sessie op de spinningbike is muziek een enorme motivatie, maar die neem je niet altijd even makkelijk overal mee naar toe. En buiten mag er toch ook wel wat power achter zitten.

Gemaakt voor een lekker tuin- of ander feest komt de JBL Boombox 2 prima van pas. Eenvoudig te vervoeren dankzij een groot handvat, makkelijk te pairen, diepe bas en hoog volume. De batterij gaat 24 uur meer en de speaker heeft ook een ingebouwde powerbank. Tijdens het afspelen kun je smartphones of tablets via usb opladen.

Op het industrieterrein in Almere leek het de afgelopen dagen één groot feest en was het apparaat een prima motivator tijdens de crossfit-trainingen.

De Boombox 2 is met 499 euro geen goedkope bluetooth speaker, maar kan wel tegen een stootje en ook tegen water (IPX7).

Heb je meer speakers van JBL, dan kun je het nog leuker maken met de Partyboost-modus. Daarmee koppel je andere speakers aan de Boombox 2. Die laten dan gelijktijdig dezelfde muziek horen.

Plus

Robuust, stevige bas.

Makkelijk draagbaar.

Min

Prijs.

Waardering

4,5 ster

Prijs

€ 499