Recept van de dag: tongfilet met cider

Tong, laten we eens tong eten. Ik heb het over de tong die je uit zee haalt. Om tong te kopen moet je wel naar de viswinkel. Als je het lastig vindt het zelf te doen, vraag dan of ze de vis voor je willen fileren. Neem meteen maar weer eens een haring in stukjes of aan de staart. En als je je heel vaderlands voelt, neem je een kind mee om haring te eten want die koptelefoonschermjeugd eet haast geen haring meer.