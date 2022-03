Dagrecept: Spaanse kip met chorizo en kikkererwten

Het mooie is dat je onderstaande afgeleide van dit Spaanse gerecht ook in de oven kunt klaarmaken, zoals Rukmini Iyer doet in haar nieuwe boek De makkelijke bakplaat (Becht). Zo tover je hem tevoorschijn. Verwarm de heteluchtoven voor tot 160 graden (of 180 graden elektrisch). Doe de ui, knoflook, rozemarijn, chorizo, kikkererwten en tomaten in een braadslede.

Spoel het lege tomatenblik om met het water en schenk dit in de braadslede. Bestrooi met zeezout en versgemalen zwarte peper. Leg de bouten op het tomatenmengsel en wrijf in met de olijfolie. Bestrooi met zeezout en leg 40 minuten in de oven.

Verhoog dan de temperatuur tot 180 graden (200 graden elektrisch) en laat de kip nog 50 minuten in de oven, tot hij mooi goudbruin en gaar is. Proef de saus, en voeg naar smaak meer zout en peper toe. Je kunt direct aan tafel!

Nodig voor 4 personen:

- 1 ui (gesnipperd)

- 2 tenen knoflook

(fijngesneden)

- 2 takjes rozemarijn

- 100 g chorizo (in

grove stukken)

- 400 g kikkererwten

(afgegoten)

- 400 g gepelde tomaten

- 300 ml water

- zeezout en versgemalen

zwarte peper

- 1,4 kg kippenboten

(2 per persoon)

- 1 el olijfolie