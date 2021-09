Dagrecept: Kip gestoofd in cider

Appelcider is met name in Groot-Brittannië erg populair; het mag dan ook geen verrassing heten dat de Brit Nigel Slater in zijn boek Aan Tafel (Fontaine Uitgevers) een fijn recept voor kip met appelcider heeft opgenomen.

Haal het vel van de kippendijen en leg ze even apart. Neem een koekenpan en bak de kip in een beetje olie en voeg vervolgens de uien en champignons toe. Even later kunnen de stukjes aardappel erbij. Ten slotte voeg je de naalden van de rozemarijn, een paar laurierblaadjes en de cider toe. Even aan de kook brengen en dan zachtjes 40 minuten stoven. Het vel van kip breng je op smaak met zout en peper en bak je onder een grill krokant. Serveer de stoof met de ’krokantjes’ en groente naar keuze.

Nodig voor 3 personen:

- 6 flinke kippendijen (met vel)

- zonnebloemolie

- 2 uien (grof gesneden)

- 2 grote aardappels (in vieren)

- 100 g kastanjechampignons (gehalveerd)

- 2 takjes rozemarijn

- 6 zwarte peperkorrels

- paar laurierblaadjes

- 750 ml droge cider