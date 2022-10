Bespaartip: boek eerst je hotel, daarna pas je ticket

Op vakantie gaan is leuk, maar als je niet oplet kan het veel duurder uitpakken dan je vooraf voor ogen had. De Britse budgetexpert Andrea Knowles vertelt aan The Sun waarom zij vakantiegangers aanraadt altijd eerst een accommodatie te boeken. „Regel éérst je slaapplek en daarna pas je ticket voor de grootste kostenbesparing”, zegt zij stellig.

„Veel mensen denken dan het slim is om eerst op zoek te gaan naar de goedkoopste vliegtickets, maar dat is zelden de beste manier op je vakantie te boeken.” Hoe dat zit? Eigenlijk heel simpel, zegt Knowles. „Aangezien de accommodatie waarschijnlijk de grootste kostenpost is, zou dat de eerste prioriteit moeten zijn.” Heb je eenmaal een fijne slaapplek gevonden dat past binnen je budget, dan kun je vliegtickets gaan boeken met het geld dat je ’overhoudt’.

Knowles adviseert bovendien om goed uit te zoeken hoe ver de accommodatie van de luchthaven ligt om te voorkomen dat je alsnog veel geld kwijt bent aan het bereiken van je logeeradres.

Zakenhotel

Ga je een weekendje weg? Dan kan het verstandig zijn om in een zakenhotel te verblijven, tipt de Britse reisexpert Jane Knight ook nog. Zakenhotels zijn in het weekend zelden druk, waardoor je er vaak goede deals kunt scoren.