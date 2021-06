Onderzoek: mensen die aan sexting doen hebben vaker narcistische trekjes

Een internationaal team van onderzoekers heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de donkere triade (een reeks persoonlijkheidskenmerken van narcisme, Machiavellisme, en psychopathie) en sexting. Daarbij is het gedrag van 6000 (jong)volwassenen uit elf verschillende landen geanalyseerd.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in International Journal of Environmental Research and Public Health. De conclusie: mensen die van sexting houden vertonen meer persoonlijkheidskenmerken die passen bij narcisme (zoals het gebrek aan empathie) en Machiavellisme (zoals anderen manipuleren en uitbuiten) dan mensen die niet aan sexting doen.

Drie vormen

Bij het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen van sexting: experimenteel, riskant en agressief.

Bij de eerste vorm van sexting is er sprake van consensueel sexting, dus het heen en weer versturen van pikante berichten vanuit beide partijen. De riskante vorm van sexting gebeurt wanneer er bepaalde factoren van invloed zijn op sexting, zoals het versturen van berichten in een dronken bui. Bij de derde vorm zijn verzenders van berichten doelbewust bezig anderen pijn te doen, zoals het publiekelijk delen van pikante foto’s van anderen of een ander dwingen tot sexting.

Verschillen

Overigens zijn er volgens het onderzoek verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen aan sexting doen. Mannen zouden sneller geneigd zijn om voor de riskante en zelfs agressieve vorm te gaan.

Ook bleek: hoe ouder de deelnemer aan het onderzoek, hoe minder hij/zij geneigd is pikante foto’s of berichten van anderen te delen.