Deze veelvoorkomende bloemen uit de tuin kun je eten

Tuinviooltje

De textuur én de smaak komen overeen met die van bladspinazie, maar toch is het tuinviooltje iets zoeter. Gebruik het viooltje op gebak of op salades en koude soepen. Lekker!

Fuchsia

Ⓒ 123rf

De bloemen van de fuchsia zijn niet alleen prachtig om te zien, je kunt ze ook prima eten. Rits ze van de struik als ze net niet helemaal uitgebloeid zijn, want dan zijn ze op het lekkerst (en mooist). De smaak van de fuchsia is – zoals je misschien zou verwachten met die felle kleur – lekker een beetje pittig en bitter. Ga je voor een showstopper? Vries de bloemen van de fuchsia dan in in je ijsblokjes en doe ze in een cocktail.

Leeuwenbek

Bloemen eten kan nog wel eens spannend zijn, want zijn ze nou eetbaar of giftig? De leeuwenbek is eetbaar! De bloemblaadjes smaken bitter en een beetje nootachtig, waardoor ze het ook goed zullen doen op een ceviche.

Begonia

Wil je je salade die extra smaakexplosie geven met citroenzest, maar heb je geen citroen in huis? Wellicht heb je een begonia in de kamer of in de tuin staan. De bloemetjes van de begonia proeven namelijk lichtelijk naar citroen en ietwat appel-achtig en geven net die extra kick! Let op: de begonia uit het tuincentrum kun je niet eten. Wil je wel te buiten gaan aan de plant? Zoek dan naar de knol- of hybride begonia.

Calendula

Ⓒ 123rf

De calendula, ook wel goudsbloem, kennen we natuurlijk al uit allerhande botanische smeerseltjes. Goed voor het huidje, maar ook op de tong is de calendula zeer welkom. De smaak is een beetje pepermuntachtig. Gebruik de calendulabloem zoals je normaal saffraan gebruikt. Je eten zal een geel-oranje kleur krijgen. Je kunt de calendula blaadjes ook drogen en er thee van trekken.

Hibiscus

De bloem van de hibiscus is zo veelzijdig dat je er bij wijze van spreken een heel gerecht mee zou kunnen maken (wie gaat de uitdaging aan?), maar wij eten deze bloemen het liefst ‘rauw’ of door een drankje. De smaak? Die doet denken aan cranberries maar dan iets frisser en kruidiger.

Roos

Er is alleen één vuistregel die je moet onthouden als je rozen op je bord wil leggen: hoe donkerder de roos, hoe intenser de smaak van de blaadjes. En die smaak, die kun je het best omschrijven als aromatisch en lichtzoet. Ook de roos is heerlijk om te verwerken in een siroop, maar je kunt de blaadjes ook mengen door ijs of verwerken in een salade.