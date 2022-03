Deze plantjes kun je gebruiken voor een terrarium

Allereerst is het misschien goed om even uit te leggen wat een plantenterrarium nou eigenlijk is. Simpelweg gezegd is het een glazen fles of pot met een kurk erop, gevuld met planten die voor zichzelf kunnen zorgen. Een zelfvoorzienende leefomgeving, zo wordt het ook wel eens genoemd. Er zijn een aantal planten die het ontzettend goed doen in zo’n leefomgeving.

Zo werkt het ecosysteem

Terrariums zijn er in verschillende soorten en maten. Sommige zijn open, andere zijn dicht. Als je een open terrarium hebt, is het de bedoeling dat je de planten water blijft geven. Bij een gesloten terrarium hoeft dat niet – het is namelijk een soort mini-ecosysteem: het water verdampt en drupt langs de fles weer als condens in de grond.

Ook voor dorre bladeren hoef je de fles niet open te maken. Wanneer een blad dood gaat, wordt dat weer omgezet in voeding voor de andere planten. Hierdoor kan de fles wel jaren gesloten blijven, zonder dat je er echt naar om hoeft te kijken. Ideaal voor mensen zonder groene vingers.

Deze planten kun je gebruiken voor je eigen plant terrarium

1. Sempervivum

De sempervivum valt onder de categorie ‘vetplanten voor buiten’. Je ziet ze niet zo snel in een potje op de vensterbank, maar ze zijn wél perfect als basis van een terrarium. Het plantje heeft veel licht nodig om zijn prachtige, diepe kleur te behouden. Zet ‘m daarom niet in een terrarium dat té vol staat.

2. Tradescantia

De tradescantia voeg je aan een terrarium toe vanwege de bijzondere kleur. Bij sommige soorten lijkt het zelfs alsof er een subtiele glitter in de bladeren verwerkt zit... Mooi!

3. Fittonia

De fittonia is een populaire plantje voor terrariums. Deze plant heeft wel vrij veel water nodig, dus het is belangrijk dat er genoeg waterdamp in het terrarium aanwezig is.

4. Graslelie

De makkelijk te stekken graslelie kan prima overleven in een terrarium. Door de frisse, springerige bladeren van de plant is het een vrolijke toevoeging aan het geheel.

5. Luchtplantjes

Wat ons betreft zijn luchtplantjes een echte toevoeging aan een terrarium. Ze zijn klein, zien er grappig uit en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Bovendien heb je er geen omkijken naar. Ideaal!