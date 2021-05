Vogelaars in actie voor de Texelse akkervogels: wie spot de meeste vogels?

Op 8 en 9 mei vindt op Texel weer het Wadden Vogelfestival plaats, georganiseerd door het Vogelinformatiecentrum Texel en het Nationaal Park Duinen van Texel.

Met een aangepast programma wordt dit jaar aandacht gevraagd voor de bedreigde akkervogels. Tijdens de Texel Big Day op 8 mei, waarbij teams een record aan vogels proberen te zien, kan dit jaar vanuit het hele land meegedaan worden.

Landelijk

Dit jaar hoeven vogelaars dus niet per se naar Texel af te reizen om vogels te tellen, want de Texel Big Day is dit jaar landelijk.

Met één of meerdere teams kan er in een favoriet gebied naar keuze deelgenomen worden. Daarnaast kan er ook vanuit huis meegedaan worden met de Home Edition: een Big Day vanuit eigen huis en tuin.

Dat kan minimaal een half uurtje, maar ook de volle 24 uur in teams van maximaal vier andere vogelliefhebbers. Het team met de meeste vogelsoorten binnen 24 uur wint de hoofdprijs: een weekendje Texel.

Goed doel

Met alle activiteiten wordt er geld ingezameld voor de akkervogels, zoals de blauwe kiekendief, patrijs en veldleeuwerik. Door de ontwikkeling van de landbouw verdwijnen leefgebieden langs akkers, zoals de houtwallen, bomenrijen of kleine bosjes. De akkervogels hebben het daardoor moeilijk en staan zo goed als allemaal op de Rode Lijst.

De Texel Big Day is het startsein van de Nationale Vogelweek, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland.

Meer info: waddenvogelfestival.nl