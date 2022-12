Dagrecept: Mac & cheese met rijke groentesaus

Macaroni met kaas, erg lekker maar een bak met snelle koolhydraten en veel vet. Dat kan dus ook anders, blijkt uit dit mooie recept met volkoren pasta, kaas, maar ook groenten. Van Donna Hay uit Week light (Spectrum). Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ovenschaal van 22 x 28 cm (met een inhoud van 2,75 liter) licht in.

Kook de pasta in een grote pan gezouten kokend water beetgaar volgens de gebruiksaanwijzing. Giet af en zet apart. Doe de bloemkool, pompoen, courgette en tijm in een grote pan en zet op matig vuur. Schenk de melk erbij en dek af met een deksel. Laat 12 tot 15 minuten zacht koken of tot de groenten gaar zijn.

Haal de pan van het vuur en laat iets afkoelen. Pureer de groenten met een staafmixer tot een gladde saus. Roer de parmezaan, cheddar en zout en peper erdoor. Schep in een kom de salie om met de olie. Schep de pasta in de ovenschaal en schenk de groentesaus erover. Bestrooi met het in stukjes gescheurde brood, de salie en wat zout, bak 25 minuten of tot de bovenkant goudbruin is.

Nodig voor 4-6 personen:

- 300 g gedroogde volkoren macaroni of penne

- 600 g bloemkoolroosjes

- 500 g pompoen (geschild, in grove stukken)

- 2 courgettes (in stukken)

- 1 el tijmblaadjes

- 500 g melk

- 50 g parmezaan (geraspt)

- 80 g cheddar of Goudse kaas (geraspt)

- 16 salieblaadjes, 1 el olijfolie

- 300 g volkorenbrood (in stukjes)