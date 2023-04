Dagrecept: Gemarineerde aardbeien met kirsch en slagroom

Het komt uit het prachtige boek Oranjetoetjes van Lizet Kruyff en Cees Holtkamp. In dit boek zijn de favoriete nagerechten van de Oranjes opgenomen, inclusief historische feiten en fraaie anekdotes. Deze gemarineerde aardbeien met slagroom en kirsch heeft de beroemde Franse meesterkok Escoffier speciaal voor koningin Wilhelmina bedacht.

Zo maak je de Fraise Wilhelmine! Laat de stukken aardbei 20 minuten trekken in de poedersuiker met het sinaasappelsap en de kirsch.

Schep de aardbeien (met wat sap) in vier dessertglazen. Serveer er apart lobbig geklopte slagroom bij die op smaak is gebracht met wat fijne kristalsuiker en vanille. Een koekje of wafeltje erbij maakt het helemaal af.

Nodig voor 4 personen:

- 24 rijpe aardbeien

(in grove stukken)

- 2 el poedersuiker

- het gezeefde sap van

2 perssinaasappelen

- 2 el kirsch

- 250 ml slagroom

- 1 el fijne kristalsuiker

- merg van halve vanille-peul