’Batman’ gespot op A16 bij Breda

„In eerste instantie viel mijn oog op een andere, sportieve auto die voorbijkwam. „Mooie bak!”, zei ik nog tegen de collega die naast me in de auto zat. Direct daarna volgde de Batmobile. Ik dacht: ’Wat is dít?!’”, vertelt een verbaasde Kees-Jan van Rijkswaterstaat tegen Omroep Brabant. Hij twijfelde geen moment en maakte een foto van de auto.

Wie er achter het stuur zat, is een mysterie. „Dat ding was zo verschrikkelijk uitgebouwd dat ik de ’Batman’ niet kon zien”, aldus de weginspecteur.