Deze mensen gooiden het roer radicaal om

Inge en Anko Stoffels verhuisden van de Randstad naar Steenwijk (OV) om een B&B te beginnen. Ⓒ Eigen foto

Soms is het noodgedwongen, soms een vrije keus, soms een wens van tientallen jaren oud. Feit blijft dat een nieuw levenspad inslaan nieuwe energie geeft. Een kersverse hoteleigenaar, een voormalig eventmanager en een 57-jarige dj over hoe het is om het roer radicaal om te gooien.