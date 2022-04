Vijf alternatieve oranje versnaperingen voor Koningsdag

Koninklijke cocktails

Bij een feestelijke dag hoort natuurlijk een feestelijk drankje. Na dat oranjebittertje is het tijd voor een welverdiend biertje óf ga voor een lekkere cocktail. Het weer laat het in elk geval toe. Eén van de meest populaire cocktails van het moment is de Aperol Spritz. Geen liefhebber? Probeer dan de Fizzy Peachtree. Mix 40 milliliter Peachtree met 100 milliliter bruiswater en het sap van een kwart limoen en je hebt je verfrissende cocktail in handen.

Ga je liever voor iets fruitigers? Doe dan de ingrediënten voor een Tequila Sunrise in je cocktailshaker. Met 45 milliliter tequila, 90 milliliter sinaasappelsap, 15 milliliter grenadine en ijsblokjes naar smaak zit je goed. Top af met een schijfje sinaasappel voor deze speciale gelegenheid en voila.

Drink je liever geen alcohol? De keuze wordt steeds groter. Naast de beste alcoholvrije bieren zijn er inmiddels ook heel wat goede en smaakvolle gin-tonics zonder alcohol op de markt. Eén van onze favorieten is toch wel de Seedlip Spice 94, waar Betty’s Kitchen een geweldig oranje cocktailrecept voor heeft.

Ga je liever voor een klassieke cocktail? Stamp in een cocktailshaker vijf schijfjes komkommer met 30 milliliter honing tot mouse. Voeg daar 40 gram mangopuree en 45 milliliter citroensap aan toe. Schud goed door elkaar met wat ijs en zeef de substantie. Vul je glas met 50 milliliter ginger beer en je hebt een heerlijke cocktail zonder alcohol.

Majesteitelijke snacks

Wat is er Hollandser dan een lekkere kaassnack? Die kun je kant-en-klaar kopen, maar je kunt ze ook gewoon zelf maken. Supermakkelijk én een stuk lekkerder. Je hebt stevige jonge kaas nodig, wil je een mooi vormpje dan zijn de kaasjes van Babybel aan te raden. Haal een zak Doritos naar keuze, zorg voor een ei en drie eetlepels bloem.

Verkruimel de chips en gooi in een schaaltje. Klop het ei licht op en doe de bloem in een kommetje. Dip de kaas in de bloem, het ei, vervolgens de chips, nog een keer het ei en top af met de chips. Zet je AirFryer op 400 graden en leg je snacks er drie minuten in. De oven mag ook op 400 graden, daar mogen ze vijf minuten in. Voila! Je oranje borrelsnack is klaar.

In deze video wordt ’t ook nog eens voorgedaan.

Statelijk gezond

Tijdens deze feestelijke dag toch op een koninklijke manier je dagelijkse portie vitamines binnenkrijgen? Ga voor een soepje! Maak ‘m voor jezelf of trakteer de hele buurt op een lekker kommetje oranje gezondheid.

Het eerste wat ongetwijfeld in je opkomt is de wortelsoep. Een lekker Hollandse groente met een doorgaans Hollands kleurtje. De wortel is enorm veelzijdig en leent zich heel goed voor een soepje. En is nog makkelijk ook. Snipper een ui, knoflook, fruit die even aan en hak en schil ondertussen wat wortels en (zoete) aardappel. Laat een kwartiertje koken in bouillon en pureer vervolgens. Breng op smaak met kruiden als tijm, room, chili of een andere favoriete smaakmaker.

Bekijk ook: Met de veelzijdige wortel kun je meer dan je denkt

Vorstelijke zoetigheid

De zoetekauw kan niet vergeten worden tijdens Koningsdag. Heb je nog niet genoeg van de tompoucen en soesjes? Dan is er nog veel meer lekkers te maken. Zo zijn wij fan van de bladerdeegkroontjes met abrikozen. Bijvoorbeeld deze, met witte chocola en gekonfijte kersen.

Op Instagram en Pinterest staat het vol met heerlijke oranje zoetigheid. Een andere favoriet is de sinaasappelcake van Mies Meals. Makkelijk te maken én leuk om uit te delen op de vrijmarkt.

Na het feestgedruis

Wat is er na al dat feestgedruis nou lekkerder dan nog even een hartige snack? Precies. En als één snack zich daar goed voor leent, is het de tosti wel. Ook daarbij kun je prima in de oranje sferen blijven.

Beleg je favoriete brood met een flinke berg cheddar, wat oranje paprika – we raden de oranje gegrilde paprika uit pot zeker niet af – en eventueel wat tomaat en/of je favoriete kruiden. Even in het tosti-ijzer en je midnight snack is klaar.