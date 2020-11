Zo zorg je voor een goed lichtplan in huis

Een goed verlichtings- of elektraplan geeft je huis extra comfort. Verlichting zorgt voor veiligheid, werklicht, accenten en sfeer.

Ben je in de gelukkige omstandigheid dat je een woning gaat bouwen of ga je verbouwen, trek dan extra geld en tijd voor een goed lichtplan uit. Houd je hier geen rekening mee, dan is de kans groot dat de aansluitingen uiteindelijk verkeerd zitten of dat het er te weinig zijn. Wie kent niet die standaardaansluiting in het midden van het plafond die nooit boven een bureau, bank of bed uitkomt?

Dimmers

Denk dus na over de afstanden tussen lampen, het type verlichting (inbouw/opbouw, wand, vloer of plafond), het formaat en de lichtkleur (kies voor warm!). Voor dimmers, hotelschakelingen en bewegingsmelders is extra bedrading nodig; led vraagt om speciale dimmers.

Maar hoe bepaal je welke lichten je waar wilt plaatsen? Zowel voor nieuwbouw als voor een bestaand huis geldt: denk na over welke functies een ruimte heeft en teken dat in op een plattegrond. Wil je er werken, koken of juist ontspannen? Vergeet niet dat je licht ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld iets uit te lichten zoals aan een mooi schilderij of een gezellig hoekje.

Bedenk vervolgens welk licht er voor de verschillende plekken nodig is... Zo wil je boven je werkblad in de keuken direct licht, maar ook ’overzichtsverlichting’ die alles verlicht wanneer je de ruimte in komt. Gebruik je de eettafel ook als bureau? Kies dan voor een lamp met dimmer zodat je genoeg licht hebt om te werken, maar er ook sfeervol kunt tafelen.

Elke functie in huis vraagt om zijn eigen soort verlichting. Er zijn drie soorten te onderscheiden. Allereerst de basisverlichting, oftewel het licht dat je aandoet wanneer je ergens binnenkomt. Dat zijn meestal plafonnières, inbouwspots of hanglampen.

Dressoirlamp

Daarnaast is er de functionele verlichting die een specifieke plek van licht voorziet; denk aan de eettafel-, lees- of bureaulampen. Tot slot is er de sfeerverlichting die, zoals het woord al zegt, zorgt voor die knusse sfeer in huis. Dressoirlampen of een staande lamp bij de bank zijn goede voorbeelden.

Geef voor je lichtplan elk van de drie verlichtingen zijn eigen kleurtje op de plattegrond. Zo krijg je een duidelijk overzicht wat je in welke kamer nodig hebt en wat er nog ontbreekt.

En vergeet de buitenverlichting niet! Daarmee is je huis helemaal af.