5 dingen die je (waarschijnlijk) nog niet wist over afwasmiddel

1. Weet je wat al die informatie op het etiket van handafwasmiddel betekent? Alle afwasmiddelen bevatten oppervlakte-actieve stoffen. Deze voorkomen druppelvorming zodat de vaat goed wordt bevochtigd, weken het vuil los en zorgen dat het vuil opgelost blijft in het water. Ook zorgen ze voor schuim.

2. Als het schuim op je afwassopje verdwijnt, wordt het tijd om een nieuw teiltje te laten vollopen. Minder schuim is een indicatie dat het afwasmiddel niet meer goed werkzaam is.

3. Daarnaast bevatten afwasmiddelen conserveringsmiddelen, vaak met bacterie- en schimmeldodende eigenschappen.

4. Parfums zijn nodig omdat de actieve en conserverende stoffen in afwasmiddelen meestal niet zo lekker ruiken. Linalool geeft een lavendel- of zoete bloemengeur. Limoneen (gewonnen uit citrusolie) wordt ook veel gebruikt; net als citral een natuurlijk parfum en daarmee ook geschikt voor de ecologische afwasmiddelen.

5. De dosering staat lang niet altijd duidelijk aangegeven op het etiket: soms ontbreekt een doseeradvies of wordt een of twee scheutjes of kneepjes geadviseerd. Dat is vrij vaag en nodigt uit om meer te doseren dan strikt noodzakelijk is.

