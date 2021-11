Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie: visklassiekers in ‘n hip jasje bij De Mandemaaker in Spakenburg

Door Pieter Nijdam Kopieer naar clipboard

De hechte Spakenburgse gemeenschap kan niet zonder hun Mandemaaker. Ⓒ foto’s aldo ALLESSIE

‘Daar is het water, daar is de haven…’ Als we langs de botters in de haven van Spakenburg lopen, krijgen we het refrein van de Zuiderzeeballade niet meer uit ons hoofd. Vooral de latere versie van de toen 14-jarige Jantje Smit met ‘opa’ Bennie Joling is hilarisch.