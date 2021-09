Dit is wat de helende kracht van kristallen voor jou kan doen (en waarom ze zo populair zijn)

Het toepassen van kristallen voor innerlijke balans, rust en energie is een al eeuwenoud gebruik dat ineens een vlucht lijkt te nemen, als we de sociale media zo in de gaten houden. Overal duiken de rozenkwarts en bergkristallen op.

Het is echt weer een trend geworden, merkt ook Ria Borst, eigenaar van spirituele winkel Zuiver Geluk. Volgens haar is de kristallenverkoop van afgelopen tijd zeker verdubbeld. „Vooral onder jonge mensen is het zeer populair”, zegt Ria. „De voorraad valt bijna niet aan te slepen.”

Populair

Waarom we ons de laatste tijd zo aangetrokken tot dit spirituele gebruik? Hier weet Hanneke Peeters, schrijfster van het boek Rock Your Crystals: Selfcare met 50 kristallen, wel een antwoord op.

„Ik denk dat er veel behoefte is aan houvast in een wereld die constant aan het veranderen is en veel stress met zich meebrengt. We hebben het drukker dan ooit. Het is dus een manier om spanning los te laten en dicht bij jezelf te blijven.”

Bekijk ook: Dit zijn de ochtendroutines uit gebieden waar veel mensen 100 jaar oud worden

Wat voor manier dat is, kun je zo simpel of uitgebreid maken als je zelf wilt. Je kunt eén of meerdere kristallen gebruiken door ze vast te houden, als sieraad te dragen of zelfs alleen maar in dezelfde ruimte neer te leggen.

Ook voor niet-zweverige types

Hoe dat dan werkt? Een kristal dragen of vasthouden kan uiteraard niet al jouw problemen oplossen, maar het kan er zeker bij helpen.

Dit komt door de vibraties die een kristal, opgebouwd uit mineralen in het midden van de aarde, afgeeft. Die vibratie heeft, afhankelijk van de steensoort, een bepaalde positieve werking op de ontvanger, zoals bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, een beter humeur of een heldere geest.

„Elke steen heeft een bepaalde kleur en vorm, en dat geeft de gebruiker een bepaald gevoel. Dit is de vibratie”, vertelt Peeters. „Eigenlijk heeft elk object een vibratie, en een kristal geeft een mooie directe verbinding, omdat het rechtstreeks uit de natuur komt.”

Je hoeft overigens niet heel spiritueel te zijn om de werking van een kristal, die tijdens hun ontstaan de energie van de omgeving absorberen, te waarderen. Iedereen kan er iets positiefs uithalen, aldus de kenners. Het draait namelijk vooral om de intentie waarmee je een kristal benadert, en de betekenis die erbij hoort.

„Misschien denk je eerst dat je er niet open voor staat”, zegt Peeters. „Maar stel, je krijgt een steen als herinnering aan een mooie reis of een bepaald persoon. Dan draagt je kristal sowieso een bijzondere betekenis met zich mee, en dat voelt goed. Het is dus veel breder dan wel of niet geloven in de werking ervan.”

Uitvinden wat voor jou werkt

Er zijn tientallen verschillende soorten kristallen, elk met een eigen andere uitwerking. Online kun je precies vinden welke stenen er zijn, hoe je ze moet gebruiken en wat je vooral níet moet doen. Het beste is bijvoorbeeld ze eerst te reinigen.

„Er is nu natuurlijk zoveel aandacht voor kristallen, zoveel informatie te vinden, en daarom kan het lastig zijn om te kiezen. Het gaat gelukkig niet om ’moeten’, belangrijkst is dat je er plezier in hebt”, aldus Peeters.

Bekijk ook: Je hebt geen koffie nodig om écht wakker te worden

Geef jezelf rustig de kans geven om een manier te vinden die voor jou werkt. Zijn kristallen voor jou essentieel tijdens een meditatiesessie? Prima! Hebben ze alleen maar een mooi plekje op de kast of keukentafel en vind je dat meer dan genoeg? Ook helemaal oké.

Peeters: „Werken met kristallen is om stress te verminderen, niet te vergroten. Door alle invloeden van sociale media word je eigenlijk uitgedaagd om nog meer te vertrouwen op jezelf. Zolang je maar je gezonde verstand gebruikt en niet denkt in verplichtingen, maar juist in mogelijkheden!”

Vijf van de meest verkochte kristallen, en hun werking:

Amethist

Een beschermende steen. Tegen stress, voor innerlijke rust, communicatie, balans.

Rozenkwarts

Voor sterke vriendschappen, liefde, harmonie, self-love.

Bergkristal

Voor mentale balans en positiviteit. Helderheid, kalmte, energie.

Maansteen

Een steen voor groei en innerlijke kracht. Liefde, hoop, comfort, veilig reizen.

Citrien

Dit kristal zorgt voor blijdschap, plezier, zelfvertrouwen en energie.