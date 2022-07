Lijstje: 10 x leuke waterpretparken in Europa

Holidu, een website voor vakantiehuizen, heeft uitgezocht wat de tien beste waterparken in Europa zijn. Om tot de rangschikking te komen zijn de recensies op Google en Tripadvisor geanalyseerd van meer dan 200 waterparken.

De top 10 ziet er daardoor als volgt uit:

1. Siam Park, Tenerife - 41.950 Google reviews en 4.6*

Siam Park op Tenerife is het best beoordeelde waterpark van Europa, als we Holidu moeten geloven. Naast de uitzonderlijke beoordeling op Google, staat dit waterpark ook op de eerste plaats wat betreft het aantal reacties op TripAdvisor met 33.448 mensen die een reactie hebben achtergelaten. De toegangsprijs voor een volwassene is veertig euro, kinderen betalen 28 euro. Dit waterpark biedt tientallen spannende attracties zoals glijbanen met draken en donkere tunnels.

2. Aquapark Istralandia, Kroatië - 8.070 Google-reviews en 4.6*

Op de tweede plaats in deze lijst staat Aquapark Istralandia. Met een uitstekende beoordeling op zowel Google met 4,6* als TripAdvisor met 4,5* is dit een van de waterparken in Europa die je niet mag missen met attracties zoals de Free Fall, een adembenemende 27 meter hoge glijbaan, en de Black Kamizaka een van de belangrijkste attracties van het park.

3. Aquashow Park Hotel, Portugal - 10539 Google-reviews en 4.6*

Op de derde plaats, een waterpark in de Algarve: het Aquashow Park Hotel met een 4,6* beoordeling op Google en 2.594 beoordelingen op TripAdvisor. In dit waterpark vind je een beetje van alles. Van glijbanen, tot golfslagbaden en zelfs een achtbaan met een enorme drop aan het eind.

4. Slide & Splash, Portugal - 9.460 Google-reviews en 4.5*

Nog geen half uur rijden van Aquashow Park Hotel vind je de volgende topper in deze lijst: Slide & Splash. Het heeft een score van 4 op TripAdvisor en 4.5* op Google. Een toegangskaartje voor een volwassene kost hier 27 euro en is daardoor veel goedkoper in vergelijking met andere parken op de lijst. Het heeft veel attracties voor jong en oud.

5. Chochołowska Baths, Polen - 45 276 Google-reviews en 4.6*

In het midden van de ranglijst, een waterpark voor velen onbekend: Chochołowska Baths in Polen. Dit watercomplex beschikt over een fitnessruimte, een restaurant, zwembaden voor kinderen en voor volwassenen, maar bovenal enorme spiraalglijbanen. Je hebt bovendien een prachtig uitzicht op de bergen vanuit je ligbedje.

6. Aqualand Corfu Water Park, Griekenland - 4 161 Google-reviews en 4.6*

Aqualand Corfu Water Park in Griekenland staat op de zesde plaats. Op TripAdvisor heeft het een beoordeling van 4,5* dus je kunt een buitengewoon waterpark verwachten met activiteiten voor het hele gezin. Een tweedaagse pas kost 55 euro. Voor de avonturiers zijn er de Tornado en de Giant Slides en voor de kinderen is een bezoek aan het piratengebied een aanrader.

7. Action Aquapark, Bulgarije - 3 696 Google-reviews en 4.5*

Een ander niet zo bekend waterpark is Action Aquapark in Bulgarije, maar het stelt zijn bezoekers niet teleur. Met geweldige scores op Google en TripAdvisor (allebei 4,5*) ben je hier verzekerd van een dag vol plezier en adrenaline. Attracties zoals de Free Fall, de Black Hole en de X-treme zijn het populairst.

8. Aquafan, Italië - 7.055 Google-reviews en 4.4*

Italië staat met Aquafan op de achtste plaats. Kaartjes kosten tussen de 26,50 euro. Het park is verdeeld in secties: de Relax Zone, voor degenen die graag ontspannen, de kinderzone met kleinere glijbanen en rustigere attracties, en de adrenaline zone. Hier vind je elf spectaculaire attracties!

9. Aquapark Tatralandia, Slowakije - 14.774 Google-reviews en 4.4*

Op de een-na-laatste plaats staat het Tatralandia Aquapark in Slowakije. Een ticket kost 29 euro voor volwassenen, 24 euro voor junioren en 21 voor kinderen. Je vindt er onder meer golfslagbaden en glijbanen van meer dan 20 meter hoog.

10. Aqualandia Benidorm, Spanje - 12.312 Google-reviews en 4.3*

Een leuk waterpark in Spanje iss Aqualandia Benidorm met 12.312 beoordelingen op Google, 4,3* en een TripAdvisor-beoordeling van 4. Het park is verdeeld in verschillende zones op basis van de intensiteit van de attracties. In de kinderzone zijn de Mini Zig Zag en Laguna populair, terwijl we in de zorgenaamde extremezone de Big Bang en de Zig Zag geliefd zijn.