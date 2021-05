Wolter (53) werd getroffen door darmkanker: ’De vooruitzichten waren slecht’

Wolter Klinkert: „Het vertrouwen in mijn lichaam ben ik een beetje kwijt.” Ⓒ foto MLD Stichting

Het aantal darmkankerdiagnoses is in 2020 ruim 8% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Vanwege de coronapandemie moest het bevolkingsonderzoek tijdelijk worden stopgezet. Artsen en deskundigen maken zich zorgen, want hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, des te groter is de kans op genezing. Wolter Klinkert (53) kan erover meepraten: „Vooralsnog ben ik schoon, maar het was wel schrikken.”