Bij het Friese Workum ligt het paradijs van kunstenaar Jopie Huisman (+ lezersreis)

Tot zijn dood in 2000 scharrelde de Friese oud-ijzerhandelaar, voddenboer en kunstenaar Jopie Huisman zelf geregeld rond in zijn eigen museum en maakte hij er praatjes met de bezoekers. „Hij had en heeft een grote schare fans”, vertelt Peter Miedema, die ons rondleidt door het ruim opgezette museum, dat mede dankzij die vriendenkring tot stand is gekomen.

Jopie Huisman, in 1922 geboren als jongste van zeven kinderen in Workum, begon zijn schilderscarrière als plateelschilder bij een aardewerkfabriek in het Elfstedenstadje, dat beroemd is om zijn aardewerk. In het naburige museum Het Warkums Erfskip is een grote collectie aardewerk te zien van de pottenbakkersfamilie De Boer, die 260 jaar – tot 2006 – zijn thuisbasis had in Workum.

Schalen

Ook Jopie Huisman heeft na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij nog enige tijd in een werkkamp in Kassel zat, enige tijd voor de firma De Boer gewerkt als beschilderaar van de borden en schalen. In het naburige Makkum vind je nog de fabriek van Koninklijke Tichelaar, het oudste bedrijf in Nederland (uit 1572) en wereldwijd een begrip op het gebied van keramiek en glazuren. „Alleen werken ze nu niet meer met de hand.”

Na zijn bruiloft met zijn eerste vrouw begint Jopie Huisman in 1951 een aardewerkatelier voor zichzelf. „Maar door een productiefout in een grote opdracht ging hij na twee jaar failliet. Daarna werd hij handelaar in ijzer en lompen.” Hier ligt de basis voor de bijzondere filosofie van Jopie Huisman, die zijn bijnaam ’de schilder van het mededogen’ van bewonderaar Freek de Jonge kreeg. In het na-oorlogse Friesland heerste grote armoede en Jopie kwam op voor de ’arme sloebers’, door ze te gaan schilderen. Hun verstelde kleding, versleten schoenen, hun werktuigen.

„Hierom is hij zo bekend en geliefd geworden”, zegt Miedema voor een schilderij van een gebreide onderbroek. „Een bejaarde mevrouw, Meuke Albertje, heeft haar versleten broek met haakwerk gestopt. Uit respect en mededogen heeft Jopie alle breisteken geteld en ze minitieus nageschilderd.” Ook de originele broek ligt in het museum, uitgespreid in een vitrine.

Katholiek

Jopie Huismans moeder, die hij ook heeft geportretteerd, was zeer katholiek en ging dagelijks naar de mis. Haar jongste zoon had een iets ander ’geloof’, vertelt Miedema. „Hij was meer een natuurmens. En ook een beetje een schelm, die paling stroopte op de Friese meren. De Workumerwaard was voor hem het paradijs op aarde.”

Ook dit gebied legde Jopie Huisman vast op het doek. Sommige werken doen sterk denken aan de korenvelden van Vincent van Gogh, die net als hij een menselijk oog had voor de ploeterende boeren. Het natuurgebied is nog altijd een van de parels van It Fryske Gea – de provinciale natuurbeschermingsvereniging – waar je heerlijk kunt wandelen en tal van vogelsoorten kunt spotten. En overal vanuit het omringende land is de monumentale ’Grote of Dikke Toren’ van Workum te zien, een los van de Sint Gertrudiskerk staande toren die eind 16e, begin 17e eeuw werd gebouwd.

Na de scheiding van zijn vrouw Eelkje in 1973 vond Jopie Huisman steun in zijn filosofieën. „Zijn onderwerpen werden indringender en realistischer. En via tv-programma’s als Van Gewest tot Gewest en later De Stoel van Rik Felderhof kregen hij en zijn mooie uitspraken landelijke bekendheid. We laten in het museum verschillende fragmenten zien uit deze programma’s.”

Apetrots

Jopie, die in 1976 hertrouwt met Ietje, is apetrots in 1984: hij mag exposeren in Nuenen, de plaats waar één van zijn inspiratiebronnen, Vincent van Gogh, jarenlang gewoond en gewerkt heeft. Maar liefst vijftig schilderijen worden tentoongesteld in galerie ’Het Weefhuis’. Maar dan worden daar drie doeken gestolen. „Jopie was daar kapot van”, weet Miedema. „Hij haalde subiet alles terug en besloot nóóit meer te exposeren.”

De doeken zijn nooit teruggevonden. „We zijn bezig met een podcast, en een kunstdetective, om de zaak nog eens onder de aandacht te brengen”, onthult Miedema. „Het mooie is, dat de diefstal in feite aan de wieg stond van dit museum. Zijn bewonderaars haalden hem over om zijn werk weer tentoon te stellen, en richtten een Stichting en Vriendenkring Jopie Huisman Museum op. In 1986 werd in het Sleeswijckhuis, dat prachtige pand hier tegenover, het eerste museum geopend.”

Maar dat liep al snel uit de klauwen, wegens de grote stroom bezoekers. Daarom werd er recht tegenover, waar een oude school stond, een nieuw museum gebouwd. „Jopie noemde het museum zelf ’een kathedraal van mijn kunst’. Zo hebben we het daarom ook ontworpen. Met bogen en een middenschip. Hij vond het prachtig.”

