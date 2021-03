Lifehack: topkok Alwin Leemhuis kan niet meer zonder rijstschimmel

Door gebruik van koji op deze producten verander je de enzymen. Zetmeel wordt omgezet in suikers, waardoor zowel structuur als smaak verandert.

Dit wonderkind van de schimmelcultuur kun je zelf kweken, maar is ook gewoon online te koop. Eerst spoel je rijst heel grondig en dan stoom je die. Meng tot 30 graden afgekoelde rijst met koji en zet zo’n 48 uur in een vochtige oven op 30 graden. De koji in gedroogde vorm is klaar voor gebruik als zoutvervanger of umamiversterker.