George Baker blikt terug op het succes van Una paloma blanca: ’Het was te veel’

„Ik zie mezelf nog zo zitten in mijn studiootje in de serre. Elke dag trok ik me daar terug om liedjes te schrijven. We hadden al diverse hitsingles in de top 10 gehad, waaronder Little green bag, en er moest steeds weer nieuw materiaal komen en een plaat worden gemaakt.

Op een gegeven moment zat ik een beetje op een blokfluitje te pielen en ineens floepte het fluit-themaatje er uit. Dat leek me wel leuk en bruikbaar. De titel had ik ook al, want die had ik eens op een billboard in Spanje gezien. Una paloma blanca, een witte duif, vond ik meteen een fantastische songtitel.

Vrijheid

Toen de tekst nog. We hadden niet lang daarvoor het liedje Fly away little paraquayo uitgebracht, over een arme Indiaan die als een slaaf in de mijnen moest werken. Ik vond het wel mooi om daarop voort te borduren en die Indiaan met dit lied zijn vrijheid weer terug te geven. Zo vrij als een vogel...

Vóór Una paloma blanca was het al een gekkenhuis, met heel veel avondvullende optredens, maar daarna was het hek helemaal van de dam. We kwamen op nummer één in Nederland. In Duitsland zei de Warner Bros-directeur meteen: ’Das ist ein Riessenhit!’ Drie miljoen singles gingen over de toonbank en na Duitsland volgde de rest van de wereld.

We leefden met de band in een roes en waren nooit meer thuis. Natuurlijk genoot ik daar ook van, maar je had nauwelijks tijd om het op je te laten inwerken.

Het was te veel, ik raakte mijn stem kwijt en was noodgedwongen een tijdje uit de running. Dankzij de technieklessen van Len del Ferro is dat me daarna nooit meer overkomen.

Huwelijk

Het succes heeft me veel gebracht. Alles wat mijn hartje begeerde en meer. Ik kocht een fijn huis, ik reed in een grote Amerikaan... Geld is natuurlijk makkelijk, maar ook niet alles. Je kunt er geen geluk mee kopen. Het succes heeft me mijn eerste huwelijk gekost. We groeiden uit elkaar.

Dat heb ik met mijn tweede vrouw anders aangepakt. Ik ben het wat rustiger aan gaan doen en ging nooit langer dan een maand weg.

Doordat mijn liedjes in films en reclames opnieuw langskomen, blijft het succes maar doorgaan. Het gaat over van de ene op de andere generatie. Pas geleden heb ik nog een award gekregen voor 250 miljoen streams van Little green bag (te horen in de film Reservoir dogs, red.).

Optreden doe ik nog steeds met veel plezier, maar geen 200 keer meer per jaar, hooguit een of twee keer per week met een backing band en soms met orkest. De reacties van het publiek blijven zo leuk en houden me jong. Natuurlijk denk ik weleens: wéér dat liedje. Maar dan geef ik mezelf een schop onder m’n kont: wat zeur je nou, man? Je hebt hier alles aan te danken!”