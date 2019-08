Alles wordt anders voor de familie Pontzen

De grote tafel neemt een belangrijke plaats in bij de familie Pontzen. Links Bregje, naast haar zus Imke. Ⓒ Jan van Eijndhoven

In een tijd waarin zekerheden schaarser worden, is er één belangrijke vastigheid: het gezin. Een mini-maatschappij in een woelige wereld. Elke week zetten wij er een in de schijnwerpers. Hoe leven ze, wat zijn hun regels en hebben ze bijzondere gewoonten? Vandaag het gezin Pontzen uit Berkel-Enschot (N-B). Ze eten elke avond samen op een vast tijdstip. Nu dochter Bregje in Den Haag gaat studeren zal er dan ook veel voor hen veranderen.