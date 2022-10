Jan (55) heeft een bouwpakket van zijn eigen Suzuki gemaakt

Premium Financieel

Heilige koe Tesla wordt grijze muis

Tesla heeft in het derde kwartaal recordcijfers geschreven. Nog nooit was het aantal verkopen zo hoog en de omzet zo omvangrijk, maar ook was de teleurstelling groot na de presentatie van de cijfers. Het aandeel Tesla verloor na bekendmaking van de resultaten over de periode juli tot en met septembe...