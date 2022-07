Zó mooi is Denemarken: wij verkenden de eerste etappes van de Tour de France

Al jaren presenteert Kopenhagen zich als beste fietsstad ter wereld. De afgelopen twintig jaar werd maar liefst 100 miljoen euro geïnvesteerd om die titel waar te maken. De komst van het grootste wielerevenement ter wereld is dan ook een droom die uitkomt, glundert burgemeester Sophie Hæstorp Andersen wanneer we haar voor het rood bakstenen stadhuis ontmoeten, het eindpunt van de eerste tijdrit van de Tour.

Die miljoeneninvestering betaalt zich uit, zien we terwijl we door de Deense hoofdstad trappen. We treffen bruggen alleen voor fietsers, digitale borden die het aantal tweewielers tellen en speciale metalen leunrekken bij stoplichten zodat de wielrenners hun aan de trappers vastgemaakte schoenen niet in en uit hoeven te klikken. Eureka, wat een uitvinding!

De komende dagen verkennen we verschillende gedeeltes van de drie etappes. We maken ons op voor ónze tour, beginnend bij, jawel, de officiële start van de 109e editie van de Tour. Op 1 juli verzamelen de renners zich op de Nørre Farimagsgade, normaal een van de drukste wegen van Kopenhagen.

De afgelopen twintig jaar werd maar liefst 100 miljoen euro’s geïnvesteerd om Kopenhagen nog fietsvriendelijker te maken. Ⓒ Camilla Hylleberg

Zij hebben vast geen oog voor het Ørstedsparken op rechts. Terwijl dit park de moeite waard is met 6,5 hectare, een vijver van 1,8 hectare en flora zoals de Japanse notenboom en watercipres. De 26.000 tulpen die na de Tweede Wereldoorlog werden geplant, zijn vast ook aan de renners voorbij gegaan.

Evenals de grootste toeristische attractie van Kopenhagen waar ze tijdens de 13 kilometer tellende tijdrit langs scheuren: de Kleine Zeemeermin. Het standbeeld van de hoofdpersoon van het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen is immers wereldberoemd.

Trots

De tweede etappe van De Tour gaat vandaag van Roskilde naar Nyborg. De Denen zijn overduidelijk trots op het feit dat de Tour bij hen start: het is de eerste keer dat het sportevenement zo noordelijk is begonnen.

Met een gemiddeld Nederlands kijkcijfer van zo’n 800.000 wielerliefhebbers is het ook een mooie promotie voor het Scandinavische land. Zij zien de renners door afwisselende landschappen rijden, zoals wij dat ook doen.

Met de wind in de rug (gelukkig, want er staat bijna 120 kilometer op het programma) rijden we door koolzaadvelden die nu nog felgeel zijn, maar inmiddels wellicht de nodige kleur hebben verloren. Om vervolgens een groot stuk langs de grijze stenen aan zee te rijden of door schilderachtige dorpjes met de mooiste pastelkleuren.

De eerste dag fietsen we zo’n 120 kilometer met de zon op de bol, de wind in de rug en door een kleurrijk landschap. Ⓒ Camilla Hylleberg

Onderweg treffen we de nodige historie aan. Zoals in Roskilde, op het eiland Seeland waar het Vikingmuseum staat. Om het land bij Skuldelev in het fjord beter te kunnen verdedigen, werden hier rond 1070 vijf van de kenmerkende Vikingschepen afgezonken. In 1962 werden ze omhooggehaald, evenals een zesde exemplaar dat in 1997 werd aangetroffen. Ze zijn in de hallen van het Nationale Museum te bezichtigen en een paar reconstructies zullen tijdens de Tour het ruime sop kiezen.

Gelukkig hebben wij wel de tijd om af te stappen in Roskilde, want de ruim 50.000 inwoners tellende stad, gesticht in 980 en daarmee een van de oudste van het land, is een bezoek waard. Het was een belangrijk knooppunt van de handelsroute van de Vikingen en tot 1443 fungeerde het als de hoofdstad van het land. De kathedraal, de Oude Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Romaanse Sint-Jacobskerk geven het lieflijke stadje belangrijke historische waarde.

Festival

Natuurlijk is Roskilde vooral bekend vanwege het grootste gelijknamige popfestival van Noord-Europa dat gemiddeld 130.00 bezoekers trekt. Na twee jaar mag het eindelijk weer plaatsvinden en dat wordt interessant, want dat gebeurt tegelijkertijd met de Tour.

Voorts gaan we door het glooiende landschap. De ene keer lijkt het alsof we door Nederland fietsen en dan weer worden we juist uitgedaagd door klimmetjes die voor de Tour-renners een eitje zijn, maar voor de recreatieve fietser letterlijk adembenemend.

Eeuwenoude Vikingschepen in het mooie plaatsje Roskilde. Ⓒ Camilla Hylleberg

We finishen goedgeluimd in Ordrup, waar we met een geweldige ouderwetse schoolbus naar een hotel worden gereden. Onderweg zien we weer kilometerslang gele koolzaadvelden voorbijkomen.

In Strandhotel Røsnæs worden we als heuse BW’ers (Bekende Wielrenners) onthaald, compleet met cameraploeg. ’s Avonds toasten we met wijn uit de regio terwijl we in de verte de zon in de zee zien zakken.

Dag twee start in industriestad Kalundborg. We stoppen bij de 18 kilometer lange Grote Beltbrug. Door het sombere weer, een contrast met de stralende zon van gisteren, ligt de verbinding tussen de eilanden Seeland en Funen in de mist verscholen, maar evengoed is het een indrukwekkende aanblik.

Eigenlijk was hier de finish van de tweede etappe gepland, zoals de renners in 2015 ook op de Neeltje Jans eindigden. Logistiek werd dat een te grote uitdaging en de streep is nu in Nyborg getrokken. Een goed berijdbare route met af en toe een wat langgerekter klimmetje, mosterdgele arbeiderswoninkjes en een wat treurige finish tussen de industrie en fastfoodketens.

Onze Tour leidt door afwisselend landschap: van kleurrijke koolzaadvelden tot rotsachtige kust. Ⓒ Camilla Hylleberg

Duidelijk is dat er alles aan wordt gedaan om de Tour de France in volle glorie te omarmen. Zo wijzen geel gespoten oude fietsen erop dat de renners hier zullen langskomen en zien we vlaggen en spandoeken langs alle routes.

Een van de gekleurde fietsen staat bij het nationaal museum Kongernes Jelling. In de tuin twee eeuwenoude stenen achter glas: één bevat een gekerfde tekst waarin voor het eerst in de geschiedenis de naam Denemarken werd geschreven, op de ander schijnt koning Harald Blauwtand over zichzelf op te scheppen.

Bidon

Het museum heeft plek ingeruimd voor een tentoonstelling over de Tour de France, met onder meer een ’nooit afgewassen’ bidon van renner Jonas Vingegaard en een simulator waarbij je zelf kunt fietsen terwijl je door een stelletje Vikingen wordt achtervolgd. Hadden we al gezegd dat de Denen trots zijn op de Grand Départ in hun land?

Onze laatste etappe, wederom een gedeelte van de echte Tour, voert naar Jutland. Op de laatste dag stapelen we calorieën tijdens een stop met een traditionele koffietafel. Pal tegen de Duitse grens aan heeft dit gedeelte het meest te lijden gehad onder de Duitse heerschappij en invloeden van 1864 tot 1920.

De bevolking wilde, met alle gevaren van dien, zoveel mogelijk haar eigen identiteit behouden en deed dat onder meer met overdadige koffietafels in buurthuizen; alcohol was verboden. Hier werden Deense liederen gezongen en vooral heel veel zoet gegeten. De traditie schrijft maar liefst 14 verschillende baksels als roggebrood- en honingcake, wafels, cakejes en broodtaart voor.

Lekkernijen van de traditionele Zuid-Jutse koffietafel. Ⓒ Sigrid Stamkot

Stil protest is er nog altijd te vinden in de vorm van de vele geplante bloedbeuken die we tijdens de laatste etappe tegenkomen. Met de overwegend rode Deense vlag mocht niet worden gezwaaid, dus werd deze kleur tentoongespreid door de gewortelde reuzen.

Na ruim 300 kilometer in vier dagen is de eindstreep in zicht. Op de rand van de Flensburger fjord fietsen we door Sønderborg, met het oude deel van de stad op het eiland Als, verbonden met een brug die voor de Tour (onder licht protest van inwoners) in geel doek is gewikkeld. In het Historische Centrum Dybbøl Banke is alles te lezen over die Tweede Duits-Deense Oorlog van 1864 en de slag die daar plaatsvond.

Finish

Dat laten wij aan ons voorbij gaan, want de finish lonkt. Deze ligt vlak voor de brug op de grote weg die uit de stad voert. Niet de meest idyllische eindstreep die je kunt bedenken, maar het einde van een indrukwekkende fietstrip waarmee we zo’n beetje het hele land hebben doorkruist en alle variaties van het Deense landschap hebben gezien. Kleurrijk en vol koolzaadvelden, industrieel en rauw, de grovere kuststreek en de lieflijke vergezichten na een klim.

We ondervonden al fietsend wat een divers land Denemarken is. Ook qua bebouwing – de ene keer middeleeuws, de andere keer strak, modern design – en wat betreft de historie en de inwoners. Alle mensen zijn er even vriendelijk, spreken perfect Engels en zijn trots op hun land. Terecht, durven we na al die kilometers op het stalen ros te stellen.

Het op het Syndney Opera House geïnspireerde wooncomplex The Wave aan de baai van Skyttehus in Vejle vormt een mooie achtergrond tijdens het wielrennen. Ⓒ Jakob Gjerluff

De aanhouder wint altijd

Om het roemruchte wielerevenement naar Denemarken te halen, moest het land 15 miljoen euro neertellen.

De Deense oud-renner Alex Pedersen was een van de initiatiefnemers. Hij fietste een stukje van de route met ons mee. Al in 2012 deed hij een verwoede poging om de Tour in zijn vaderland te krijgen. Dit ketste af op het argument: ’te ver van Frankrijk, dat wordt gedoe met materiaal’. Maar de aanhouder wint: tot en met morgen trappen de grootste wielernamen door Denemarken.

Zo kom je er

Dagelijks vertrekken er vanaf Schiphol vluchten naar Kopenhagen, een vlucht van anderhalf uur. Met de auto is het vanaf Amsterdam ruim 9 uur rijden, inclusief overvaart met veerboot. In Denemarken is het prima rijden, zowel per auto als per fiets; de logistiek en faciliteiten zijn uitstekend.

visitdenmark.com, cyclingdestination.cc