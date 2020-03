Familierecept: typisch Hollandse familiepot met bonen

Maar dat is nou juist wat wij als eetspeurders zo leuk vinden. Bij de aantekeningen staat bijvoorbeeld dat de 400 gr gedroogde bonen gelijk zijn aan anderhalve ’groote pot’ bonen. En het familielid (oma?) heeft er knoflook aan toe gevoegd.

Het is verder zo’n typisch Nederlands gerecht dat we er haast van in de lach schieten. Zoals we hier al vaker merkten, de oude families deden als traktatie altijd bananen en ananas in het eten. Het liefst met rookworst.

Helemaal onderaan het knipsel staat nog een vermaning voor de haastige jeugd, over de witte bonen: „Zelf maken is veel lekkerder…” En daarmee bedoelde ze natuurlijk, zelf de bonen weken! En zo vertelt zelfs zo’n knipsel een familieverhaal! Het oorspronkelijke recept heette dan ook: Familiepot. Kan het mooier?

Nodig:

400 gr witte bonen, 1 grote ui, 2 tenen knoflook, 1 groene paprika, 2 eetl boter, 1 blikje tomatenpuree, 2 eetl bloem, 1 klein blikje ananas, 1 rookworst, 2 bananen, peper en zout.

Bereiding:

Week de bonen een nacht en kook in het weekvocht in een uur gaar. Fruit gesnipperde ui, knoflook en klein gesneden paprika in de boter. Voeg dan tomatenpuree toen, roer goed, strooi er de bloem over en giet er al roerend water bij tot een dikke gebonden saus ontstaat. Roer het sap van de ananas door de saus. Laat de bonen uitlekken. Doe ze in een braadpan, dan de saus erbij. De rookworst in plakjes. Laat even pruttelen. Dan ananas en bananen in kleine stukjes erdoor.

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]