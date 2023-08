Boottest: de Riviera 4600 vervult de wensen van de meest verwende klanten

De geteste Riviera SY 4600 is 51 voet lang, 5 voet langer dan je verwacht. Bovendien heeft dit model meer volume door een hoger vrijboord. De prijslijst kent nauwelijks opties, want alle standaardvoorzieningen vervullen de wensen van de meest verwende klanten.

Als je de constructie bekijkt, valt op dat het een oersterk gebouwde boot is. Alles ademt degelijkheid. Op het achterdek is een prachtige rvs pui die niet alleen solide is, maar ook prachtig is om te zien. Het geeft dit jacht de chic die de Riviera-jachten van andere luxe productiejachten onderscheidt.

Geen imperfecties

Het houtwerk is hoogglans gelakt. Dat is risicovol, maar imperfecties in de afwerking vind je hier niet. Onderdeks zijn drie hutten en twee natte ruimtes. De luxe en ruime eigenaarshut is midscheeps over de volle breedte van het jacht geplaatst. Dankzij forse rompramen heb je riant uitzicht naar buiten.

In elke hut kun je met climate control de temperatuur individueel regelen. Standaard heeft de 4600 twee IPS 650-aandrijvingen, maar in de geteste Riviera liggen twee 600 pk zescilinder diesels met IPS 800-aandrijvingen. Heel praktisch is dat je de boot vanaf het achterdek met de IPS-joystick kunt afmeren. Je hebt daar het beste zicht en je kunt ook nog eens een landvast aanpakken.

Kinderspel

Op de testdag staat er extreem veel wind, maar met de joystick houd je de boot perfect onder controle en kun je uiterst soepel en precies manoeuvreren. Terwijl om ons heen de takken van de bomen waaien, schieten we relaxed met een topsnelheid van 31,7 knopen (60 km per uur) over het water.

Op de stuurpositie heb je onder alle omstandigheden 100 procent controle. Manoeuvreren is kinderspel, ook in de storm leggen we zonder schade de boot op de krappe afmeerplek terug.

Details

Deze Riviera 4600 is een sportjacht dat in alle aspecten van het varen uitblinkt. De grote lijnen kloppen, maar ook alle details zijn perfect ingevuld. Onder 50-voeters vind je geen beter jacht. Dat heeft ook een nadeel: als eigenaar raak je enorm verwend...

De uitgebreide test met video is te vinden op boottesten.nl.