Lissabon vervangt alle dode bomen in de stad (en plant er twee nieuwe voor terug)

En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het aantal bomen verdubbeld wordt. Niet alleen de stadsdiensten zullen zich er hard voor maken. Ook aan burgers wordt gevraagd om zich actief in te zetten voor dit project. De locals mogen zelf ook zieke of dode bomen vervangen en twee gezonde bomen planten. Voorwaarde is wel dat die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie in de grond worden gezet.

Mensen die nieuwe bomen (maar ook andere boomsoorten en struiken) willen planten, moeten daarvoor eerst een aanvraag doen bij de gemeenteraad van Lissabon.

Ook in Milaan zetten ze in op meer gezonde bomen. De Italiaanse stad wil in 2030 drie miljoen nieuwe bomen geplant hebben. In de Franse hoofdstad Parijs gaan ze nog een stapje verder: het is de bedoeling dat daar de komende jaren vier nieuwe stadsbossen worden gecreëerd.