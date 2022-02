Lifehack: zo wordt gesneden avocado niet meer bruin

De meeste avocado-liefhebbers weten het vast: de andere helft kun je het beste in de koelkast bewaren. Maar vaak wordt die helft, zelfs mét pit, bruin.

De truc om dat te voorkomen is heel simpel. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een glas met water. Door de helft van je avocado met pit in het glas te stoppen, voorkom je dat je avocado bruin wordt. Het is dan wel belangrijk dat je het glas vervolgens ook in de koelkast zet.

Dep de avocado droog met wat keukenpapier of een schone theedoek zodra je hem wil gebruiken. Geen zorgen: qua smaak zal deze bewaarmethode geen nadelige invloed hebben op je avocado.