3 x lekkere zomerse recepten met een passende wijn

Veel mensen willen ’s zomers graag een goede borrelwijn drinken, voor in het park, op de boot of in de tuin. „Dat zijn wijnen die je zo kunt schenken en waarvan je er een aantal in de koelkast hebt liggen. Kies dan voor licht, fris en fruitig. Een pinot blanc of een goedkopere chardonnay, maar ga niet voor té goedkoop”, adviseert Barbara.

„Men koopt vaak wijnen van zo’n €3. Ik kies voor wijnen vanaf €5,95, voor een borrelwijn een prima prijs. Als je twee of drie euro meer uitgeeft, zul je merken welk verschil dat maakt. Mijn lijf reageert bovendien beter op een avond met iets duurdere biologische wijnen dan wijnen van een paar euro!”

Salade van tomaat en spek

Nodig voor vier personen: 6 grote smaakvolle tomaten, flink wat takken verse basilicum, bos bieslook, twee grote tenen knoflook, 16 bolletjes mozzarella of 2 à 3 grote bollen (in stukjes gesneden), 12 reepjes ontbijtspek, 4 handjes kikkererwten (de droge, van tevoren een nachtje geweekt en zachtjes, niet te lang gekookt)

Bereiding: Bak de reepjes ontbijtspek op niet te hoog vuur zonder boter langzaam knapperig. Ze moeten met het grootste gemak kunnen worden verkruimeld.

Snijd de tomaten in kleine stukjes, verwijder alleen het harde hartje. Bestrooi met peper en zout. Knip de bieslook en de basilicumblaadjes fijn en strooi eroverheen. Laat minstens een half uurtje liggen. Kikkererwten en mozzarella ook bestrooien met peper en zout en toevoegen aan de tomaten. Knoflook fijnsnijden en erdoorheen scheppen. Verkruimel het uitgebakken spek en roer het vlak voor het opdienen door de salade. Het kan ook zonder knoflook. Voeg dan meer bieslook toe.

Barbara’s wijntip: „Bij salades denk ik aan het Spaanse wijngebied Rueda. Bekend om zijn frisse en aromatische witte wijnen. Uit de diverse stijlen die dit gebied produceert, koos ik deze fles met een prachtige libelle op het etiket. Zij beeldt de elegantie en kracht van de wijn uit. Een frisse biologische Verdejo met een enorme smaak van tropisch fruit als rijpe kiwi, wat anijs op de achtergrond met zelfs een hint van balsamico in de afdronk. Een deel van de oogst heeft op grote houten vaten van 500 liter gerijpt. Daardoor is de wijn rijk, met bijna een romige smaak. Gevaarlijk lekker!”

2022, Spanje, Rueda, verdejo, Vinas Viejas: €9,25 (vanillaventure.nl)

Terrine met blauwe kaas

Nodig: 300 gr verse spinazie, 1 ui gesnipperd, boter, 1 teen knoflook, geperst, 1 tl tijmblaadjes (vers, fijngehakt), 4 eieren, 2½ dl slagroom, 100 g Roquefort, verkruimeld, peper en zout

Bereiding: Deze terrine is een voorbeeld van buiten eten, een kleed om op te zitten met een glas wijn erbij. Vet alvast een ovenschaal in. Fruit de ui glazig in de boter, doe de spinazie erbij en laat zo snel mogelijk slinken. Meng de knoflook en tijm erdoorheen. Doe in een vergiet en druk zoveel mogelijk vocht uit. Hak de spinazie heel fijn en klop de eieren los met de room. Meng de Roquefort erdoorheen en daarna het spinaziemengsel. Heel even met de staafmixer iets gladder maken. Wat peper erbij of wat zeer fijn gesneden Spaanse peper.

Giet het mengsel in de schaal en zet deze in een braadslee. Giet water in de braadslee. Dan de oven in op 175 graden, drie kwartier ongeveer. Laat goed afkoelen en serveer koud naast een feestelijke salade.

Barbara’s wijntip: „Een gerecht waarin een zoute blauwschimmelkaas als Roquefort is verwerkt, is best lastig met wijn te combineren. Ik vond een aparte wijn in een opvallende flesvorm: de bocksbeutel. Deze ronde vorm is typisch voor het Duitse wijngebied Franken. Specifiek van de silvanerdruif worden hier de mooiste wijnen gemaakt. De wijn heeft een ingetogen minerale geur en bloesem met een vleugje honing en perzik. Het belangrijkste is de zachte zuurgraad die de wijn droog en sappig maakt. Deze dorstlessende Silvaner is perfect voor een picknick met verschillende gerechten.”

2021, Duitsland, Franken, Silvaner, Divino Nordheim, Albert Heijn: €6,99

Karbonades op de BBQ

Nodig: 1 el gerookt paprikapoeder, 4 el ahornsiroop, 4 karbonades, 2 el mayonaise, 1 el grove mosterd, lekker veel spinazie, olijfolie

Bereiding: Vermeng paprikapoeder met ahornsiroop en twee eetlepels olie en wrijf hier de karbonades mee in. Verwarm oven voor op 170 graden. Bak de karbonades in olijfolie in een koekenpan mooi bruin, leg ze in een braadslee en schuif in de oven. Zo’n 25 minuten. Geef er snel geslonken spinazie bij en een lekkere klodder mayonaise gemengd met mosterd.

Barbara’s wijntip: „Tijdens de warme zomermaanden drink je niet vaak een glas rood. Je zoekt gewoon iets verkoelends. Maar wat drink je dan bij gekruide karbonades op de BBQ? Heel eenvoudig! Een goed gemaakte rosé uit Zuid-Frankrijk als de beroemde Provence rosé is altijd een goede keuze.

Deze zalmroze rakker kenmerkt zich door lichte kruidigheid, stevigheid en fruitigheid en is gemaakt van alle krachtige rode druivenrassen die de Provence kent: grenache, syrah, cabernet sauvignon blanc, cinsault, mourvèdre en rolle. Schenk deze prachtige rosé niet in te grote glazen maar in slanke, taps toelopende wijnglazen. Als je deze biologische dame op de juiste temperatuur van 11 graden serveert, heb je gegarandeerd confetti in je glas!”

2021, Frankrijk, Côtes de Provence, Domaine Pinchinat, €10,75 (biowijnclub.nl)