In Villa Ruimzicht (Doetinchem) voel je aan álles dat je welkom bent

’Leuk dat je er bent!’ staat er op het A4’tje op het grote bed. Het schrijven geeft alle aanwijzingen om tijdens de coronaperiode zoveel mogelijk uit het verblijf in Villa Ruimzicht te halen.

Op het krijtbord bij de ingang van het imposante landhuis stond ook al zo’n enthousiaste kreet en op het kaartje bij het chocoladetaartje ter verwelkoming eveneens. Slechts een minuut binnen en we voelen ons al welkom! De persoonlijke begroeting van het hartelijke personeel draagt daar ook aan bij.

Sommelier Paul doet daar nog eens een schepje bovenop. Na het inchecken in de hal naast de uitnodigende maar helaas gesloten bar en restaurant wacht hij ons boven op. Op een grote houten tafel een rij glazen, ernaast een schaal met diverse wijnen. „Onze manier om in deze tijd toch contact met de gast te hebben”, legt hij uit terwijl hij de bubbels inschenkt.

Aan Paul de taak het menu door te nemen en de wijn erbij te adviseren. De in een kunstige karaf ingeschonken rode wijn past uitstekend bij onder meer de Beet Wellington, de vegetarische variant van het bekende gerecht, de gerookte koolvis en nog veel meer lekkers dat op de gang wordt opgediend en uitgelegd.

In het bed van Guus Hiddink

Tussen de gangen door trekt het grote balkon met uitzicht op de stad de aandacht, maar vooral de romantische tuin die het landgoed omringt. Achterin een mammoetboom. Een van de herinneringen aan een van de eerste eigenaren van het boerenlandhuis: dominee Van Dijk. Educatie stond bij hem hoog in het vaandel, dus liet hij een arboretum met vijftig soorten (inter)nationale bomen aanleggen, sommige meer dan 100 jaar oud.

Het monumentale pand zelf richtte hij in als internaat voor begaafde leerlingen van de Latijnse School. Daarna werd het de plek van het Grafisch Lyceum, met voetbalicoon Guus Hiddink en Normaal-zanger Bennie Jolink als bekendste leerlingen.

Wij leren dat het prima toeven is in het voorzichtige zonnetje op dat ruime balkon, met withouten shutters om het ’s avonds donker te maken. Dat zo’n stoomdouche even puzzelen, maar heerlijk is. En dat de douche en het ruime, moderne bad ervoor zorgen dat onze kamer, een van de in totaal 42, de naam Waterpret heeft.

We leren ook dat de groen fluwelen designkuipstoelen naast het bed heerlijk zitten, al doen ze niet onder voor de relaxte balkonstoelen of de mosterdgele exemplaren aan het eettafeltje. En dat er overal in het pand kunst hangt en staat, van kleurrijke schilderijen tot statige beelden en van natuurfoto’s van tot kunstig gedraaide vazen met droogbloemen.

Bovenal leren we dat er aan dat warme welkom geen woord is gelogen. Leuk om hier te zijn geweest!

In ’t kort

Interieur

Modern en licht met hier en daar een accentkleur. In het hele pand vind je verschillende soorten kunst en referenties aan de historie van het landgoed.

Locatie

Vlak bij het centrum van Doetinchem, met een ruime parkeerplaats voor de deur.

Service

Het veelal jonge personeel is vrolijk en enthousiast.

Praktisch

Vanaf ongeveer 95 euro per nacht, hotelvillaruimzicht.nl.