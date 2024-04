Oliebollen uit de supermarkten scoren allemaal (ruime) ’boldoende’

Natuurlijk kun je oliebollen thuis bakken of ze bij de gebakkramen en bakkers kopen. Maar de supermarkten verkopen ze dit weekend ook volop! De vraag is alleen of ze goed smaken. We nemen de proef op de som en vragen een warme bakker waaraan een goede oliebol moet voldoen.

© Richard Mouw Geen jaarwisseling zonder oliebollen. De lekkernij is voor veel Nederlanders onmisbaar tijdens de laatste dagen van het jaar en ze gaan dan ook als zoete bollen over de toonbank.