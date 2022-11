Knabbelen maar: dit is onze top 3 van lekkerste tortillachips

Ik ben een enorme liefhebber van snacks. Warm of koud: allebei goed! Chips gaan er ook wel in, al kan ik ze niet meer onbeperkt eten.

Doritos hebben me nooit erg kunnen bekoren; je krijgt er nogal dorst van. De driehoekige chips, gemaakt van maïs en tarwebloem, werden in 1996 in Nederland geïntroduceerd in de smaken US original en nacho cheese.

Doritos zijn in Amerika uitgevonden. De naam is afgeleid van het Spaanse woord doradito, wat zoiets betekent als ‘goud gefrituurd ding’.

De inspiratie voor deze chips komt dan ook uit de Mexicaanse keuken in de vorm van totopo; een plat, rond of driehoekig maïsproduct dat lijkt op een tortilla en is geroosterd of gebakken.

Een traditioneel gerecht dat teruggaat tot de inheemse bewoners van Mexico. De Amerikanen hebben er hun eigen draai aan gegeven en inmiddels vind je de snack wereldwijd in uitlopende smaken. Soms kun je er ook een dipsaus bij nemen.

Die laten we achterwege omdat ze anders de smaak verhullen. Wij gaan voor de nacho cheese en telden zes merken, waarvan er twee zonder twijfel vreselijk smaakten.

De chips van Kraax waren volgens collega’s ronduit vies. „Strooikaas op een stuk karton”, riep iemand. „Muffe zooi.” Ook huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt ondervond weinig enthousiasme. „Niet krokant, maar keihard.” „Te lang doorgebakken, neigt naar zweetvoeten.” Slechts drie merken kwamen na afloop bovendrijven: Doritos, Lidl en Plus.

1. Hoewel er blind werd getest, kwam Doritos toch als beste uit de bus. Ze oogden ook net wat mooier, met hier en daar een krulletje in de chip. „Fijne smaak, mooi krokant en een tikkeltje zuur.” „Genoeg kaassmaak, de juiste balans tussen knapperig en luchtig.” €2,49 per 272 gr

2. Op een tweede plaats staat huismerk Snack Day van Lidl. „Ook deze zijn iets luchtiger vergeleken met de andere.” „Iets zoeter dan de rest.” „Volgens mij zijn dit Doritos.” €1,49 per 375 gr

3. Het knabbelfeest is met de chips van Plus compleet. „Deze zijn wat meer met kaas besprenkeld. Beetje zout, waar blijft dat biertje?” Sommige collega’s vonden deze chips echter iets te krokant. „Een kiezenkraker, maar wel lekker.” €1,09 per 165 gr