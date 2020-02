Sommige dingen kun je beter voor jezelf houden, zo stom zijn ze. Maar toch, daar komt-ie: ik stond stil deze week, zonder benzine dus. Wat me vroeger weleens overkwam met mijn Kever, voorzien van een onbetrouwbare meter, gebeurde nu weer. Terwijl mijn auto al dagen om benzine vroeg en zelfs in koeienletters via de display adviseerde naar de dichtstbijzijnde Shell te rijden.