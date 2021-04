9 x tips voor het invriezen van eten

1. De juiste temperatuur

De beste temperatuur voor je vriezer en het bewaren van eten is maximaal -17 graden. Hoe lager hoe, beter! Zet je vriezer dus lekker op de laagste stand en controleer de temperatuur eventueel een speciale thermometer.

2. Houd je vriezer vol (maar niet té vol)

Een volle vriezer blijft beter koud dan een lege. Wanneer je de deur opent, verlies de vriezer namelijk aardig wat kou. Maar is je vriezer vol? Dan werkt de inhoud als een soort koelelement waardoor je vriezer minder hard hoeft te werken om weer op temperatuur te komen.

Een té volle vriezer werkt overigens ook niet goed: de lucht moet kunnen circuleren om zo koud mogelijk te blijven.

3. Houdbaarheidsdatum

Dat je iets invriest (hoe koud je vriezer ook staat), betekent nog niet dat het eeuwig houdbaar is. Schrijf daarom op bakjes, pakketjes en zakjes wanneer je ze erin hebt gedaan en check om de zoveel tijd wat niet meer goed is.

4. Pak alles zo goed mogelijk in

Of je nu plasticfolie of diepvrieszakjes gebruikt, probeer zoveel mogelijk lucht eruit te halen en pak alles zo goed en strak mogelijk in. Gebruik je plastic bakjes? Vul ze dan tot ongeveer een centimeter onder de rand, zodat het eten nog ruimte heeft om uit te zetten als het bevriest.

5. Kleine restjes

Een stukje vlees, een beetje groente of dat ene restje deeg dat je nog wil bewaren: bewaar alle kleine pakketjes apart zodat je vriezer overzichtelijk blijft.

6. Wat als de stroom uitvalt?

Zoals we eerder al beschreven werken bevroren items als een soort koelelement. Als de stroom uitvalt kun je daarom het beste de vriezer dichthouden en wanneer de stroom weer terug is, haal je alles eruit wat ontdooid is. Als iets nog volledig bevroren is kun je het bewaren en anders moet je het gelijk opeten of weggooien. Twijfel je? Gooi het dan alsnog weg.

7. Vers

Hoewel invriezen een handige manier is om producten langer te kunnen bewaren, maakt het de ingrediënten er niet verser op. Vries daarom alles zo vers mogelijk in.

8. Ontdooien

Je kunt het beste diepgevroren producten in de koelkast ontdooien. Hierdoor ontstaat een minimale kans op de groei van bacteriën.

9. Porties

Sommige etenswaren zoals hamburgers, koekjes(deeg) en aardbeien, worden snel een grote bonk in de vriezer waardoor het moeilijk wordt een enkele portie te pakken. Vries daarom aparte porties in. Haal ze na een paar uur eruit en bewaar vervolgens in een druk-en-sluit zakje of bakje. Zo kun je altijd precies pakken wat je nodig hebt.