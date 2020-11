In stadshotel ’tOer is de welvaart van Hanzestad Zutphen voelbaar

Dat is fijn binnenkomen. Niks wachten bij de receptie, maar we mogen even plaatsnemen in een gezellig hoekje in de lounge van het Zutphense Stadshotel ’tOer. We krijgen een aperitiefje met een hapje erbij. Zo is het invullen van het verplichte coronaformulier geen straf.

Bedrijfsleider Arjan Schutte gelooft heilig in de persoonlijke benadering van de klant. We vragen ons af of hij ooit slaapt, want na een vriendelijk ’welterusten’ na het diner verwelkomt hij ons de volgende ochtend al even stralend bij het ontbijt. Desgevraagd geeft hij graag tekst en uitleg over het historische pand dat vijftien hotelkamers bevat en vorig jaar is opengegaan als Stadshotel & Proeflokaal ’tOer.

De kamers zijn allemaal verschillend en duidelijk net eigentijds gerenoveerd. In onze gedeeltelijk open badkamer is alles glanzend nieuw met een ruime voorraad stralend witte, dikke handdoeken. We hebben een aparte doucheruimte met lekker grote regendouche en zelfs een tweepersoons bubbelbad.

Er zijn koffie- en theefaciliteiten inclusief Deventerkoek en twee comfortabele leren stoelen. Boven het grote bed hangt een spiegel in een fraaie witte lijst tegen een diepgroene achtergrond. Het idee achter de inrichting: de welvaart van de Hanzesteden, waar Zutphen er immers een van is, voelbaar maken.

Het restaurant annex bar heeft net als de kamers die fijne industriële uitstraling met staal, hout en steen, maar dan wel met zacht groen velours op de stoelen. Er zijn veel nissen en hoekjes.

Op het serre-achtige overdekte terras moet het in de zomermaanden aangenaam dineren zijn. Nu zitten we in het restaurant en krijgen het tapasachtige concept uitgelegd.

Want proeflokaal ’tOer serveert allerlei hapjes op zo’n vijftien verschillende stoere planken en plateaus. Ook hier komt de inspiratie uit de Hanzetijd: originele recepten uit 1430 en streekgebonden hartigheden, groentes, kazen en oerbroden. We proeven en delen van de planken die Hanzenamen hebben als Hasselt (met bijvoorbeeld allerhande kipgerechtjes) en Harderwijk (onder meer zalmspiesjes, kibbeling, gerookte makreel en mosselen).

Ook het ontbijt komt de volgende ochtend op zo’n stoere plank. Een vers croissantje, oerbrood, een kaiserbroodje en diverse soorten beleg, bovendien ook nog eens een ei en yoghurt met vers fruit. Een heel solide basis om de stad te gaan verkennen!

In ’t kort

Interieur

Recent gerenoveerd en met de industriële uitstraling helemaal eigentijds. Stoere leren meubels met accenten van zwart staal, veel hout en steen, warme kleuren als diepblauw en donkergroen op de muren.

Locatie

Vanuit onze hoekkamer zien we in de verte de IJssel stromen. Het hotel ligt langs een idyllisch grachtje en het centrum met de historische Walburgiskerk is op vijf minuten loopafstand.

Service

Persoonlijk. Het hotel heeft maar vijftien kamers dus ze weten echt wie je bent.

Praktisch

Kamers vanaf 79 euro per nacht.

proeflokaaltoer.nl