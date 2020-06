Wijncolumn: Een van de allerbeste ’Nederlandse’ rosés

Wéér een rosé met een Nederlands tintje? Hadden we vorige week de zalmoranje AIX van Eric Kurvers in de rubriek, steelt nu Domaine de l’Amaurigue van de familie De Groot de show.

Dick de Groot maakt al ruim twintig jaar wijn op zijn domein in hartje Provence. Wie bij Aix-en-Provence op de A8 links afslaat richting Saint-Tropez, komt op een gegeven moment vanzelf langs Domaine de l’Amaurigue.

Met vier verschillende cuvées ligt de klemtoon hier duidelijk op rosé, waarbij Le Grand de l’Amaurigue de vaandeldrager is. Wij kozen dit keer voor de iets voordeliger ’gewone’ rosé, die simpelweg vernoemd is naar het domein.

Eenvoudig is deze rosé echter allerminst. In de Provence is 2019 een van de meest geslaagde roséjaren van dit decennium. In ieder geval véél beter dan 2018, die nu nog overal in de schappen ligt. Sla gerust dat jaartje over.

Jean-Marie Quef, die in feite de wijn maakt, is geboren op Château Miraval, zo’n dertig kilometer verderop. Het is het speeltje van Brad Pitt, waar ook ongelooflijk goede (maar dure) rosé wordt gemaakt.

Quef probeert zoveel mogelijk fruit in de wijn te krijgen. De oogst gebeurt ’s nachts om de druiven zo koel mogelijk binnen te krijgen. Dankzij koude fermentatie en slechts één keer filteren is complexiteit gegarandeerd.

Misschien wel een van de allerbeste ’Nederlandse’ rosés.

Domaine de l’Amaurigue Rosé 2019

Framboos, kersen, aalbes, elegant, lichtvoetig met lengte.

Importeur: gall.nl

Prijs: €10,99