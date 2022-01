De populatie wilde konijnen neemt af, zo komen natuurbeschermers in actie

Natuur

Wow: deze vissen hebben een bijna menselijke gezichtsuitdrukking

Is jouw goudvis wel gelukkig? Aan het gezicht is dat moeilijk te zien want veel meer dan hun bek of ogen kunnen ze goudvissen niet bewegen. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat ze wel degelijk emoties kunnen hebben. Zo kan ‘blub’ aardig agressief worden in een te kleine vissenkom. Ook pijn ...