Tuinvraag: welke bloemen en planten kunnen op het dak groeien?

Deze week stond voor mij in het teken van groen. Zo is mijn boek Groen geluk gelanceerd en mocht ik daar op verschillende plekken zoals Koffietijd iets over vertellen. Daarnaast praatte ik tijdens de Dutch Green Building Week mee over de Groene Stad en het belang van biodiversiteit. Samen met onder anderen Koos Biesmeijer, directeur van Naturalis, en Bas Rüter, hoofd duurzaamheid van de Rabobank.

Gaaf om te zien dat duurzaamheid ook bij banken en andere grote instellingen steeds meer aandacht krijgt. Dat is ook nodig, want 80 procent van alle vlinders zijn al verdwenen. Nu komt mijn vriendin Renée oorspronkelijk uit Leusden waar haar ouders nog wonen. Een verrassend groene gemeente waar het fijn wonen is.

Prijs

Een leuk en inspirerend voorbeeld vind ik dat iedereen zijn groenafval op plekken in de buurt kan brengen, wat ervoor zorgt dat je nooit met het probleem van te veel afval zit en tuinieren wordt vergemakkelijkt. Leusden is feitelijk een dorp, maar ze wonnen in 1999 een prijs voor de groenste stad van Nederland.

Gisteren mocht ik daar toevallig een certificaat aan de burgemeester uitreiken van het NL Gebiedslabel voor de ontwerpfase van een woonwijk die bouwer Heijmans gaat aanleggen en onderhouden. Ze zetten in op de hoogst haalbare duurzaamheid, oftewel een A-label. Ook met het oog op de toekomst is deze gemeente goed aan het nadenken hoe deze een prettige, groene en duurzame stad kan blijven.

Zo komt voor mij deze week alles bij elkaar. Ik geloof dat zoiets geen toeval is, maar op een gekke manier zo moet zijn. In de natuur is ook alles met elkaar verbonden in de vorm van ecosystemen.

Mos

Deze week weer tuinvragen en reacties. Zo wil Jac weten of er planten zijn die op een garagedak kunnen groeien, anders dan het bekende sedum.

Gelukkig is er veel keuze in de plantenwereld en kun je zelfs wilde bloemen op een dak laten groeien. Als het dak sterk genoeg is, zelfs bomen. Denk eens aan mos, in combinatie met varens en wat dode boomstammen erop. Dat doet het ook goed op minder zonnige plekken. Het ziet er gaaf uit en geeft een bosachtige sfeer.

Arie en Janette hebben na twee warme zomers besloten om alle regenwaterafvoeren af te koppelen en water te gaan opvangen. Klasse, dat doen jullie echt top!

Per huis bespaart zo’n actie al snel 40.000 liter die in de bodem en niet in het riool verdwijnt. Mooi duurzaam voorbeeld!

Hebt u een vraag? Mail naar [email protected]