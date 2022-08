Spreekuur: wat is rauwe melk precies en is het gezonder?

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum: Rauwe melk drinken is niet gezonder dan gepasteuriseerde of verhitte melk. Sterker nog: het is mogelijk dat er ziekmakende bacteriën in zitten. Rauwe melk is onbewerkte melk, rechtstreeks van de koe, geit of een ander dier.

Of rauwe melk gezonder dan gepasteuriseerde melk uit de supermarkt is, is tot nu toe niet overtuigend aangetoond. Er wordt beweerd dat rauwe melk meer antilichamen, vitamines en goede bacteriën bevatten. Die zouden het afweersysteem versterken.

Tegenstrijdig

Maar de onderzoeken over de gezondheidseffecten van rauwe melk spreken elkaar tegen. Doorslaggevend wetenschappelijk bewijs dat die extra stoffen in rauwe melk echt iets voor je gezondheid doen, is er niet.

Wat we wel zeker weten, is dat het risico op een voedselinfectie groter is als je melk rauw drinkt. In rauwe melk (rauwe room en colostrum) kunnen verschillende bacteriën voorkomen zoals campylobacter, listeria, salmonella en E. coli. Deze bacteriën komen vrij tijdens het melken van de koe of tijdens het bewaren in de melk. Je loopt het risico op een bacteriële voedselinfectie die je behoorlijk ziek kan maken. Dit geldt niet alleen voor rauwe melk van koeien, maar ook van geiten, schapen, buffels, paarden, ezels en kamelen.

Zwangeren

Voor zwangeren, baby’s en jonge kinderen, ouderen, mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld door ziekte) is het extra belangrijk om geen rauwe melk te drinken en om geen producten te eten waarin rauwe melk is verwerkt (zoals rauwmelkse kaas).

Deze mensen zijn gevoeliger voor voedselinfecties. Ze worden niet altijd vanzelf beter na zo’n infectie.

Het Voedingscentrum adviseert daarom om rauwe melk te koken voordat je het drinkt of in een gerecht verwerkt. De bacteriën worden dan gedood. Zo kun je een voedselinfectie voorkomen.

