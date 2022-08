Dagrecept: Romige varkensfilet met groenten en rijst

Die vriend doet het echt overal op of in: van wafels en soepen tot aardappels – in alle vormen – en uiteenlopende snacks. Ergens snap ik het ook wel, (zure) room maakt gerechten vaak gewoon lekkerder!

De room houden we erin vandaag, dit recept komt uit Lekker & Simpel, 1 x kopen, 5 x koken (Bertram + de Leeuw) van Sofie Chanou en Jorrit van Daalen. Ideaal voor een drukke doordeweekse dag. Kook de rijst volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd ondertussen de varkensfiletlapjes in reepjes en bestrooi met zout en peper. Snijd de paprika in halve reepjes en de ui in halve ringen.

Doe wat olie in de pan en bak de varkensreepjes kort aan. Voeg een minuut of 2 de paprika, ui en doperwten toe. Laat dit bakken totdat de groente beetgaar is. Voeg dan de crème fraîche toe, samen met de tijm en paprikapoeder. Laat de crème fraîche even smelten en serveer daarna direct naast de rijst.

Nodig voor 2 personen:

- 150-175 g rijst

- 2 varkensfilet-lapjes à la minute

- 1 rode paprika

- 1 rode ui

- 150 g doperwten

- 100 g crème fraîche

- 1 tl tijm

- 1 tl paprikapoeder

- snufje zout en peper