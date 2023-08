Dagrecept: Pasta met gerookte zalm en roomkaas

Pasta met zalm is een fijne klassieker waarvoor je in principe maar weinig ingrediënten nodig hebt: met room, olijfolie, zalmsnippers en wat sjalotjes kom je al een heel eind. Meestal kan er ook nog een scheut wodka of witte wijn worden toegevoegd. Onderstaand recept voor pasta met zalm is wat uitgebreider met knoflook, kappertjes, roomkaas en peterselie.

Nodig voor 4 personen: - 450 g penne - 1 el boter, 1 el olijfolie - 4 tenen knoflook (fijngehakt) - 1 kleine rode ui (gesnipperd) - sap van 1 citroen - 225 g (smeerbare) kruidenroomkaas - 80 ml kookroom - 200 gerookte zalm (snippers) - 5 g verse peterselie (gehakt) - 30 g kappertjes (grof gehakt) - citroenpartjes Zo maak je deze lekkere pasta klaar. Kook de penne (of eventueel vlinderpasta) volgens de aanwijzingen op de verpakking al dente. Maak ondertussen de saus klaar. Smelt in een koekenpan de boter met de olie. Fruit de knoflook en gesnipperde ui 5 minuten. Blus de pan af met het citroensap en voeg de roomkaas toe. Smelt die in een paar minuten en voeg dan de room en gerookte zalm toe. Verwarm gedurende 3 tot 5 minuten op middelhoog vuur. Giet de romige saus over elke portie pasta en bestrooi rijkelijk met peterselie en kappertjes. Garneer elk bord met kwartjes citroen.