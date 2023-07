De tuin van Raymond en Belinda grenst aan het Sneekermeer: ’We kunnen ons hier helemaal ontspannen’

Een zakenrelatie van Raymond wees hem op de stolp aan het water waarin appartementen te koop kwamen en het leek hem fantastisch om hier zijn vrije tijd door te brengen.

Maar hij moest eerst polsen of zijn vriendin Belinda dit ook een goed idee zou vinden. „Ik plande voor ons een tocht over het meer en tijdens het varen vroeg ik haar of ze het zich kon voorstellen dat ze op deze plek zou wonen. Ik wist natuurlijk al dat er iets te koop kwam, maar wilde eerst peilen hoe Belinda erin stond. Ze vond het prachtig, gaf aan van de rust te genieten en reageerde heel positief op het idee om hier samen wat te kopen.”

Zo gezegd, zo gedaan en het stel kocht twee appartementen in de stolp. Het tuinappartement in principe voor de verhuur. „Maar we kunnen er ook met alle drie de kinderen logeren. Een bekende van me heeft het buurhuis gekocht, dus mochten er nog ouders mee willen, dan kunnen we dat ook regelen”, legt Raymond uit.

Raymond Varossieau en Belinda Visser in hun buitenverblijf. Ⓒ Dennis van Doorn

De appartementen werden casco opgeleverd en konden naar vrije hand worden ingericht en afgebouwd. Voor de tuinen in het gehele project bestond een bepaald plan. Een hekwerk gemaakt van schapenpaaltjes omzoomt het gehele blok tuinen.

Belinda vroeg of ze het ontwerp voor hun tuin naar eigen idee mocht aanpassen. Ze vertelt dat ze middels een moodboard een ontwerp maakte, maar dat ze ook het voorstel van de Friese tuinarchitect wilde zien die aan het project was verbonden. „Het was frappant dat we met bijna overeenkomstige ideeën kwamen. Ik vond het belangrijk dat we een verbinding met het water zouden maken, want we zitten er heel dicht op. Ook wilde ik een strandgevoel creëren met schelpen, wuivende grassen en natuurlijk wat kleur. Maar ook dat het vriendelijk voor bijen en vlinders zou zijn. Werkelijk alles wat in mijn foto’s zat, kwam terug in zijn aangepaste plan. Ik vertrouwde er volledig op dat het mooi zou worden.”

Strandgevoel... in Friesland! Ⓒ Belinda Visser

De tuinarchitect besloot om de tuin te verdelen in verschillende vakken en deze te verbinden met een slingerend schelpenpad dat naar het water leidt. „Daar heb ik nog wel een grappige anekdote over”, zegt Belinda. „Raymond wilde in de laatste border, vlak bij de uitgang naar het water, een zogenoemde stapsteen hebben, een tegel waardoor hij het slingerpad kon afsnijden. Nou, dat ging mooi niet door. ’We zijn nu in Sneek’, zei de architect streng. ’In Sneek hebben we geen haast.’ Ik vond dat wel mooi en bijna symbolisch. We wisten niet dat we het zochten maar toen we het vonden, bleek echt dat we hier komen om te onthaasten. Dan snijd je inderdaad geen paadjes af, haha.”

Bootjes kijken

Op het water is van alles te zien. Er varen plezierjachtjes, zeilboten en sloepen, maar het stel vertelt dat het ook in de winter fantastisch is om over het meer uit te kijken. „De tuin is dan nog steeds best groen en het water is zo mooi om te zien. De beroepsvaart die het hele jaar via het Prinses Margrietkanaal over het meer vaart en de luchten die elke dag weer anders zijn, vind ik fantastisch. We komen ons bed uit voor de spectaculaire zonsopkomsten”, licht Raymond toe. „Ook nemen we regelmatig een bootje uit de aangrenzende jachthaven mee. Of we gaan met de pont naar Starteiland dat hier om de hoek is.”

De hele dag een varende voorstelling. Ⓒ Belinda Visser

Op het moment dat wij de tuin bezoeken, staan de gele lissen in bloei. Deze bloemen zaten niet in het oorspronkelijke ontwerp maar zijn er waarschijnlijk via vogels of de wind gekomen. Elke keer dat de twee hier logeren, is er wel wat tuinonderhoud nodig, want via onkruid uit de buurt komen er wat vreemde planten aanwaaien. „Sommige laat ik staan, hoor”, zegt Belinda. „In het midden staan nu ineens een paar pioenrozen in de knop die ik mooi vind en ook de varens zijn zomaar komen aanwaaien. En die lissen zijn toch ook prachtig? Misschien komen die wel via de ganzen die hier heel veel rondvliegen in de tuin. Wie zal het zeggen?” Ze verheugt zich ook op de witte kruisdistel die in de zomer weer gaat bloeien. „Dat brengt ook weer verschillende insecten naar de tuin.”

De witte kruisdistel bloeit weer. Ⓒ Belinda Visser

Meditatief

Lake House Sneekermeer noemen zij hun tuinappartement. Als het niet is verhuurd, maken ze zelf gebruik van de tuin en genieten zij van wat zij ’lake life’ noemen. De tuin bijhouden is voor beiden een meditatieve bezigheid. Raymond legt uit dat het voor hem echt een verandering is geweest om er zo van te genieten.

Planten hebben altijd water nodig. Ⓒ Dennis van Doorn

„Misschien heeft het ook met ouder worden te maken, maar ik raak inmiddels overprikkeld in de stad. Als ik hier ben en naar de voorbij glijdende boten kijk en een beetje in de tuin bezig ben, dan kom ik helemaal tot rust. Het is niet ondenkbaar dat ik hier in de toekomst permanent zou kunnen wonen.”

Als het stel hier verblijft, hebben ze eigenlijk geen televisie nodig, stelt Raymond. Dat is ook steevast wat ze van huurders horen. „Als je vanuit de tuin naar het meer kijkt, voltrekt zich de hele dag een voorstelling voor je neus. Het beeld vernieuwt continu. De wolken en het weer veranderen altijd en dan zijn er weer zeilwedstrijden, vogels of andere leuke dingen om naar te kijken. In onze tuin kunnen we ons helemaal ontspannen en dat is heel prettig.”

Tuinpraat

Favoriete plek: „De tafel bij het water om te ontbijten of wijn te drinken.”

Grootste ergernis: „Het haasje dat aan de bloemen knaagt.”

Dit mist nog: „Een automatische sproei-installatie.”

Dit komt er nooit in: „Kabouters!”

Mooiste seizoen: „Augustus-september. Dan staat alles in volle bloei.”