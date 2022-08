’Liever een terrasje in de zon dan op wintersport’

Mooiste herinnering

„Zwemmen met schildpadden bij Curaçao. Elke ochtend liepen we vanuit ons appartement naar de zee bij Westpunt en elke ochtend zwommen daar zo’n acht schildpadden. Onder ons door en vlak langs ons. Zolang je ze niet verstoort en aanraakt, blijven ze heel rustig hun gang gaan. Een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb gezien.”

Drama

„De dag dat we door mijn stomme fout op Corsica 24 uur te vroeg in de haven incheckten. Daarna had de boot ook nog eens tien uur vertraging. Vierendertig uur lang wachten, want we konden niet meer uitchecken. Bloedheet, geen eten en drinken en alleen maar klagende mensen om ons heen. Toen de boot eindelijk kwam, moesten er twee ladingen passagiers mee aan boord vanwege de vertraging. Alle cabines en alle stoelen waren bezet. Mensen lagen onder de tafels in het restaurant te slapen. Iemand had een moederhond met acht pups bij zich die overal in de gang hadden gepoept. Het was een enorm vieze bende en een ruige zee.”

Avontuur

„Een roadtrip van 24 dagen door Cuba zonder vooraf iets te plannen of te reserveren. Slapen bij de mensen thuis.”

Bijzonder

„Een taxi die nog net niet uit elkaar viel en waarvan de deuren aan de binnenkant niet meer open konden worden gemaakt. Je denkt er niet over na, je stapt gewoon in. Maar achteraf denk je: oef.”

Altijd mee

„Mijn eigen hoofdkussen vanwege allergieën, een GoPro en fotocamera’s en natuurlijk een telefoon.”

Vakantieliefde

„Remco op de camping in Uitdam. Ik was 14 en smoorverliefd. Een bleu meisje uit Zeeland met zo’n Amsterdamse bink.”

Advies

„Reis op de bonnefooi en laat de reisgidsen thuis. Dan beleef je veel meer. Sta open voor contact met de lokale bevolking. Leer van hen. Kijken en zien is niet hetzelfde.”

Droom

„Costa Rica staat hoog op het lijstje. Dit jaar was het Canada.”

Niet meer

„Na vele jaren ben ik klaar met de wintersport. Het is veel te duur geworden. En dan die drukte, ploeteren op de steile pistes. Doe mij maar een terrasje in de zon.”

Bekijk ook: In dit land bloeien de meeste vakantieliefdes op

Ook in de rubriek Mijn Reis? Mail naar vrij@telegraaf.nl