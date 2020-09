Recept van de dag: Alpenmacaroni

Dat laatste recept las gewoon zo lekker dat ik het graag even met jullie deel. Er valt me wel iets aan op: er zit zowel aardappel in als macaroni. Een keuze die wij in Nederland niet snel zouden maken. Wij denken dat je dik wordt van aardappel, wat zeker niet het geval is. Aardappels zijn eigenlijk de vitamines in dit gerecht.

Nodig voor 4 personen:

• 2 uien in ringen gesneden

• 150 gr spekblokjes

• 2 tenen knoflook, uitgeperst

• 500 ml bouillon

• 200 ml kookroom

• 250 gr pasta

• 400 gr krieltjes, doorgesneden

• 60 gr Gruyère, geraspt

• zout en peper en een klein beetje tijm

Bereiding:

Spekblokjes uitbakken. Uien erbij, knoflook erbij, zachtjes zachtjes heel lang laten bakken. Tot de uien zoet zijn.

Breng bouillon met room aan de kook en voeg krieltjes en pasta toe. Kook tien minuten tot aardappels en pasta net gaar zijn. Giet de roombouillon af maar bewaar het.

Meng kaas, peper en zout door de pasta en doe er dan eetlepels kookvocht bij tot het geheel prachtig smeuïg is.

Op mijn laatste wandeling in de alpen heb ik een losgetrapt zielig stukje alpine tijm meegenomen. Die is lekker en groot geworden. Daarvan gaat er ook een beetje in, dat snap je. Gewoon tijm mag ook. Op het laatst, voor die mooie geur.