Venetiaanse sferen in Treviso

Zeg Treviso en iedere Italiaan roept: radicchio! Deze bittere groente, in het Nederlands roodlof genaamd, wordt in allerlei gerechten gebruikt: van pasta tot pizza en in menig salade. Die uit Treviso is de beste en de lekkerste, want de knapperigste. En die krokante beet dankt het blozende zusje van de witlof volgens de inwoners van Treviso aan het water van de Sile, dat fris, helder en schoon is.

Het water van de ruim 95 kilometer lange Sile is altijd in beweging. Ook in de vaak strenge winters die Noord-Italië kent, bevriest het water nooit. Daarom was de rivier tot in de jaren zestig van de vorige eeuw druk bevaren. Trekschuiten, voortgetrokken door koeien, paarden of mensen werden afgeladen met hout, tarwebloem, groente en fruit en vanaf Treviso naar Venetië gebracht. Met de auto over de snelweg is de afstand tussen de twee steden tegenwoordig een half uur. Per schip was dat vroeger een flinke dagtocht.

Het jaagpad langs het water is nu een fietspad dat meteen buiten de stadsmuren rond het knusse centrum van Treviso begint. Diverse fietsgidsen bieden hun diensten aan. Zoals Annalisa Dem van wier diensten wij gebruik maakten.

Beroemdheid

Zij vertelt dat we hier, langs het water, in het voetspoor van een grote beroemdheid fietsen. „Weet je wie in 1906 de stad bezocht? Niemand minder dan de Amerikaanse kolonel William Frederick Cody. Beter bekend als de bisonjager Buffalo Bill, die in dat jaar Treviso aandeed met zijn Wild West Show.”

Buffels en koeien zijn nu niet meer. De rivier en zijn oevers zijn vandaag de dag het domein van zwanen, ganzen en aalscholvers. Wij trappen in rustig tempo richting het Cimitero dei Burci, oftewel de begraafplaats van de trekschuiten. Hier liggen de houten skeletten van de oude koopvaardijschepen, in de jaren zeventig achtergelaten door hun eigenaars die de boten niet meer konden gebruiken doordat het water in de rivier lager was komen te staan door diverse afgravingen in de buurt.

De fotogenieke houten skeletten van de oude koopvaardijschepen op het trekschuitenkerkhof langs de Sile.

Wie even afstapt en met de fiets in de hand wandelt over het houten wandelpad dat de gemeente speciaal heeft aangelegd voor de vele toeristen en locals die hier graag flaneren, telt meer dan tien schuiten, sommige tot wel dertig meter lang. Het levert fotogenieke plaatjes op, zeker als de ganzen en zwanen op het wrakhout uitrusten. Wie goed kijkt, kan ook kikkers ontdekken en zelfs Amerikaanse roodwangschildpadden, die hier illegaal zijn uitgezet en goed gedijen in het heldere water.

Chicchetti

Even pauze houden? Dat kan in het dorpje Casier, waar ze op het terras van Trattoria Al Sile (met uitzicht op het water) een goede espresso en een nog betere Spritz con Aperol schenken. Je bent hier tenslotte niet ver van de Prosecco-heuvels. We proberen de verleiding te weerstaan om niet te veel chicchetti te eten, dit zijn Venetiaanse tapas. Maar goed, kleine hapjes, zoals stokvisballetjes gaan er altijd wel in.

Weet echter dat in het centrum van Treviso ook uitstekende chicchetti te verkrijgen zijn. Onder meer bij het bekende restaurant Aquasalsa, dat op steenworp afstand ligt van het drukbezochte Isola della Perscheria (Vismarkteiland). Hier smul je van ’vogelnestjes’ van gefrituurde spaghetti, garnaaltjes in het zuur, inktvis met polenta en courgettebloemen gevuld met ansjovis.

Paleis

De weg terug leidt langs de andere oever van de Sile. Weer in de stad trap je nog even door want natuurlijk wil je het Piazza dei Signori zien, het 13e eeuwse stadsplein en het Palazzo dei Trecento, een paleis dat tijdens de Tweede Wereldoorlog flink werd verwoest, maar fraai is herbouwd. Hier vind je – in een vitrine – ook het originele middeleeuwse beeld van een vrouwenfiguur met ontblote borsten, waar destijds na de verkiezing van de nieuwe burgemeester drie dagen rode wijn en even zoveel dagen witte wijn uit spoot, om de feestvreugde om de gekozen burgervader te vergroten.

Treviso te fiets is een aanrader.

Een moderne replica van het beeld prijkt even verderop.

De inwoners van Treviso zijn maar wat trots op hun Fontana delle Tette. De naam klinkt in het Nederlands wat minder poëtisch: Tietenfontein. Al stroomt uit deze sculptuur slechts water uit de borsten van de godin, iedereen wil er toch een slokje van nemen. Volgens de stadslegende brengt het geluk als je uit deze opmerkelijke fontein drinkt. Baat het niet, schaadt het niet. En het levert grappige kiekjes op.

Grappige plaatjes bij de Fontana delle Tette

Dagje Venetië

Toch een dagje Venetië? Dat kan! Treviso is een ideale, want veel rustiger, uitvalsbasis om ook Venetië te bezoeken. Met de trein sta je binnen een half uur op het station van de Dogenstad. Van daar loop je in 20 minuten naar de beroemde Rialto Brug, of neem je de vaporetto (waterbus) naar het San Marcoplein.

Zo kom je er

Treviso ligt op een kleine 1200 kilometer rijden vanaf Utrecht. Natuurlijk kun je er ook met het vliegtuig komen. Ryanair is op dit moment de enige maatschappij die vanuit Nederland rechtstreeks naar Treviso Airport vliegt. Maar ook Marco Polo Airport Venetië ligt dichtbij, een bestemming die KLM onder meer aandoet vanaf Schiphol.