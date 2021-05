De 10 beste Nederlandse steden voor terrasliefhebbers

Holidu, de zoekmachine voor vakantiewoningen heeft uitgezocht welke Nederlandse steden met meer dan 75.000 inwoners de meeste outdoor-eetgelegenheden per inwoner bieden.

1. Amsterdam

Onze hoofdstad, hoe kon het ook anders, staat met stip op nummer 1 met een perfecte score van 10 uit 10. Amsterdam zit vol met terrasjes; langs de grachten, langs het IJ, in en rond de parken, op de grote pleinen. Er is voor ieder wat wils.

De geijkte terrassen - die vaak gevuld zijn met toeristen - vind je natuurlijk langs het Damrak, op het Rembrandtplein en op het Leidseplein. Maar wil je eens iets anders, iets onbekends, vraag dan een local om tips en ontdek de minder voor de hand liggende pareltjes in het prachtige Amsterdam.

2. Eindhoven

Eindhoven zit Amsterdam direct op de hielen en staat op een verrassende 2e plaats met een score van 9.9 uit 10. Dit houdt in dat Eindhoven op één na hoogste aantal outdoor eetgelegenheden aanbiedt in verhouding tot haar aantal inwoners van alle Nederlandse steden. Keiveel keuze dus!

Eindhoven heeft bovendien een levendige binnenstad met veel winkels, wat het niet alleen een populaire winkelstad, maar ook een bekende uitgaansstad maakt.

3. Utrecht

Ⓒ Bron: Pixabay

Alleen al aan de Oudegracht in Utrecht vind je tientallen terrassen, maar ook als je iets buiten het centrum kijkt zijn er absolute oases te vinden. Extra voordeeltje: Utrecht ligt lekker centraal in het land en is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar voor mensen uit het hele land.

4. Den Haag

Oh Oh Den Haag! Den Haag scoort een 8.1 van de 10 en landt daarmee op de vierde plek. Rondom het Binnenhof worden met enige regelmatig politici op de terrassen eromheen gespot, zoals bij Café Dudok.

Ook grote pleinen als de Grote Markt of - de naam zegt het al - Het Plein zitten vol met terrasjes. Maar daar houdt het niet op. De bekende badplaats Scheveningen behoort namelijk officieel ook tot de stad Den Haag (al zien de Scheveningers dat zelf een beetje anders). Aan de boulevard en aan het strand vind je uiteraard tal van restaurants en terrassen!

5. Rotterdam

Rotterdam heeft onlangs als hoststad van het Eurovisie Songfestival al flink wat reclametijd gekregen, en terecht! Ook in deze lijst scoort Rotterdam goed, 7.8 points krijgt de stad maar liefst.

Rotterdam heeft een bijzondere en interessante combi van nieuwe en oude architectuur en de Rotterdammers worden gezien als een gastvrij volkje, met bovendien een gezonde hoeveelheid zelfspot.

6. Maastricht

De hoofdstad van Limburg staat bekend om haar bourgondische levensstijl. Wellicht een tikkeltje verrassend dus dat Maastricht (slechts) op een 6e plek eindigt in dit lijstje met een score van 5.9 uit 10. Desalniettemin is Maastricht een fijne stad om in de buitenlucht een terrasje op te zoeken. Zowel in de binnenstad, bijvoorbeeld aan het Vrijthof of aan het Onze Lieve Vrouweplein, als iets buiten het centrum. Belgische frietjes of zuurvlees (op z’n Maastrichts ‘zoervleis’) zijn hier volop te krijgen, en niet te vergeten de traditionele Limburgse vlaai!

7. Tilburg

Op de zevende plek staat het Noord-Brabantse Tilburg. De Willem II-stad scoort 4.6 uit 10. De binnenstad van Tilburg, waarvan de Emmapassage het epicentrum is, bevat tal van eet- en drinkgelegenheden.

Niet veel verderop vind je het Piusplein, dat compleet gevuld is met terrasjes. Is het Piusplein te vol? Dan kun je altijd nog in de Korte Heuvel terecht. De Korte Heuvel wordt ook wel het “lekkerste en leukste straatje van Tilburg” genoemd, omdat er tientallen kroegen en restaurants gevestigd zitten, met stuk voor stuk een terras voor de deur.

8. Haarlem

Ⓒ Bron: Pixabay

Nummer 8 op deze lijst is Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, met een score van 4.2. De stad is na Amsterdam de grootste stad van de provincie en ligt aan de rivier het Spaarne. Bovendien ligt Haarlem erg strategisch ten opzichte van de Noord-Hollandse strand. Het ligt namelijk direct naast populaire strandbestemmingen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, waar prachtige fietsroutes naartoe leiden. Andere highlights van Haarlem zijn natuurlijk het Teylers Museum, het Frans Hals Museum en de Jopenkerk.

9. Arnhem

Het Gelderse Arnhem eindigt met een score van 4.1 op de 9e plek en is tevens de eerste stad uit Gelderland in de lijst. Arnhem ligt direct aan de Nederrijn en aan beide kanten van de rivier bevinden zich stadsdelen. Daarnaast is Arnhem bekend vanwege het Nederlands Openluchtmuseum en dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo. Tot slot ligt Arnhem direct aan de Veluwe en is daarmee een geweldige bestemming voor een dagje (of weekendje) weg.

10. Delft

Delft, de stad in Zuid-Holland die toch vooral bekend staat om het Delfts Blauwe servieswerk, eindigt met een score van 4.1 op de 10e en laatste plek in dit lijstje.

Wat veel mensen misschien niet weten over Delft is dat de stad niet alleen over hun eigen bier beschikt, maar ook over een eigen jenever! Bierhuis de Klomp was de eerste die deze Delfts Zwarte Jenever verkocht. Heb jij deze jenever al eens geproefd? Zo niet, op naar Delft!