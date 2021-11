Premium Het beste van De Telegraaf

Peter ter Keurs allereerste patiënt ingreep Nieuwe onderarm dankzij kliktechniek

Door Marion van Es

Peter ter Keurs (m.) met zijn medisch team, v.l.n.r. handtherapeut Paula Wijdenes, revalidatiearts prof. Corry van der Sluis, orthopedisch chirurg prof. Paul Jutte en , orthopedisch technoloog Brigid Dekkers: „Eeuwig dankbaar.” Ⓒ foto Jos Schuurman

Een klikprothese in plaats van een traditionele koker: voor Peter ter Keurs uit Borne is dit mogelijk dé oplossing om eindelijk zonder pijn te leven. Hij is de eerste patiënt in Nederland die een zogenoemde onderarm-osseointegratie kreeg in het UMCG in Groningen.