Zout in je koffie? Het is de nieuwste trend op koffiegebied

We begrijpen je gedachten.

Zout in je koffie: de nieuwste trend op koffiegebied

Op social media werd het inventieve idee al besproken dus onze collega’s van Metronieuws waren er als de kippen bij en zochten het voor ons uit: wat brengt mensen op het idee om zout in hun koffie te doen? We stellen je alvast gerust: kieper vooral niet je gehele pak met zoutvlokken leeg in je eerstvolgende koffie, het gaat namelijk alleen om een subtiel snufje.

Zwarte koffie

Het zout is namelijk bedoeld om in zwarte koffie de bittere smaak te temperen. Metro ging verhaal halen bij een specialist: YouTuber en barista James Hoffman legt het een en ander uit. „Over het algemeen kan zoutheid bijvoorbeeld zoetheid versterken, en het kan ook bitterheid verzachten of verminderen.” Wellicht heb je weleens gemerkt dat zout en chocolade ook een goede combinatie zijn? Wij zijn in ieder geval groot voorstander van de combi, getuige ook deze shortbread cookies met chocolade en zeezout.

Zachtere smaken

Hoffman nam zelf ook de proef op de som en concludeerde dat je een minuscule hoeveelheid zout kunt toevoegen om het zout niet te proeven. Maar met de juiste dosering wordt de koffie wat hem betreft zachter. De smaak verandert niet, maar de bitterheid kun je volgens hem wel degelijk beïnvloeden. Hij benadrukt dat er mensen zullen zijn die geen verschil zullen proeven. „Maar voor de meeste mensen is het een verrassende en interessante kleine verandering.”

Onderzoek bevestigt

Een tijd geleden namen onderzoekers dit onderwerp al eens onder de loep en publiceerden hun werk in het wetenschappelijke Nature. Zij concludeerden dat zouten selectief smaken filteren. „Zodat onaangename smaken (zoals bitterheid) meer worden onderdrukt dan smakelijke smaken (zoals zoetheid), waardoor de opvallendheid en/of intensiteit van de laatste toeneemt.”

Hoeveelheid zout in je koffie

Ook de koffieliefhebbers en -experts van Bon Appétit namen de proef op de som en zijn unaniem enthousiast. Aangeraden wordt om te kiezen voor 1/4e theelepel zout op 12 eetlepels versgemalen koffie. Niet van plan om zulke grote hoeveelheden te bereiden? Ga dan voor een snufje zout in een enkel kopje koffie. Ben je wel in voor een experiment? Chamberlain Coffee lanceerde onlangs drie smaakvarianten van zout voor in je koffie: hazelnoot, caramel en cinnamon bun.